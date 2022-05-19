Artı Gerçek'te görev değişimi: Yeni Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz oldu

Ergun Babahan, Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmenliği görevini Ali Duran Topuz'a bıraktığını açıkladı.

Ali Topuz, Artı Gerçek’in yeni yayın yönetmeni oldu. Kararı mevcut Genel Yayın Yönetmeni Ergun Babahan, “Nöbet değişimi” olarak duyurdu. Babahan, yazısında “Görüşmelerimiz, tartışmalarımız sonucu, kurumun çıkarı ve mesleğin etkinliği açısından en azından genel yayın yönetmeninin Türkiye’de yaşayan biri olmasının en ideal çözüm olduğu sonucuna vardık. Yanlış anlaşılmaya yer vermemek için vurgulayım ki, bu benim de dahil olduğum süreçte ortaklaşa verdiğimiz bir karardır” dedi.

Babahan, “Bu kararı gönül rahatlığıyla verebildik, çünkü bunun için çalışma arkadaşlarımız arasında bu işi yapabileceğine hepimizin emin olduğu, Gazete Duvar’ı sıfırdan kurup büyük bir başarı hikayesine imza atmış olan yazarımız Ali Topuz var. Bugün itibariyle genel yayın yönetmenliği görevi Ali Topuz kardeşime bırakıyorum. Ali’nin gazetecilik kalitesi ve karakteriyle burayı çok daha iyi noktalara taşıyacağını biliyorum. Bu nedenle 40 yıla yaklaşan gazetecilik serüvenimin bu döneminde gözüm arkada kalmıyor.” ifadesini kullandı.

Babahan yazılarına ve programlarına devam edecek

Babahan, Artık Gerçek’te yazılarına ve programlarına devam edeceğini belirtirken şunları kaydetti:

“Bana gelince Artı Gerçek’te mücadelem sürecek… Yazı ve programlarla katkı vermeye devam edeceğim gibi, bu dönemde dünyayı Türkiye’de olup biten siyasi gelişmelerden ve demokrasi mücadelesinden haberdar etmek için oluşturacağımız İngilizce bölümümüz, Artı GerçekEnglish’in sorumluluğunu üstlenip hayata geçireceğim, sonra da benden ne talep olursa onu yapacağım… ”

Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmenliği görevine başlayan Duran “Merhaba” başlıklı yazısında "Göreve yeni başlamış biri olarak ne söylersem söyleyeyim, okur yapılan işlere bakarak son sözü söyleyecek. Yine de şu temel taahhüdü dile getirmekte yarar var: Biz +Gerçek ekibi olarak, iyi gazetecilik yapma arzu ve iddiasıyla yola devam edeceğiz." düşüncesini dile getirdi.

Duran şu ifadeleri kullandı:

"İyi gazeteciliğin önündeki engeller ne olursa olsun, gazeteciliğin temel ilkelerine bağlı kalmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her adımda haberlerimizle tartışılmak isteriz. Üretim sürecinde yer alan bütün arkadaşlarımızla birlikte, okurla en geniş etkileşimi sağlamaya çalışarak yol yürümeye özen göstereceğiz. Gazetecilik ilkelerini esas alarak yayın hayatını sürdüren bütün meslektaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, mesleğe inancı ayakta tutarak daha iyi iş çıkarma teşviki sağlıyorlar. Gazeteciliğe hükmetmesi gereken kurallar kümesine uymanın destek ve teveccüh bulacağını, bunlara uymazsak okunmayarak cezalandırılacağımızı biliyoruz. Sıkıntıları, dertleri, kederi, mutsuzluğu, adaletsizliği, yolsuzlukları dile getireceğiz, fakat iç karartmak için değil, ferahlığa, dayanışmaya, ortaklaşmaya, neşeye, mutluluğa ve adalet arayışına katkı sunma hedefini esas alarak."

Gazeteci Ali Duran Topuz, 13 Temmuz’da Gazete Duvar'ın Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrıldığını duyurmuştu. Topuz’un ardından çok sayıda yazar ve editör de Gazete Duvar’dan istifa ettiğini açıklamıştı.