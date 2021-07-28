Artı Gerçek haber sitesi, Artı TV'den ayrıldı

Artı TV ve Artı Gerçek internet sitesi farklı tüzel kişiliklerle yollarına devam edeceklerini duyurdu. Gazeteci İnci Hekimoğlu gazetedeki yazılarına son verdiğini belirterek, "Gazetenin başına Ergun Babahan getirildi. Celal Başlangıç TV'nin G.Y.Y olarak devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Artı TV İcra Kurulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığının nedenini televizyon yayıncılığına ağırlık vermek olduğunu belirtti.

2017 yılında yayın hayatına başlayan Artı TV ile Artı Gerçek'in ayrılığını duyuran açıklama şöyle:

“Artı Media Vakfı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda televizyon yayıncılığına ağırlık vermek, programlarımızı yaygınlaştırmak, haberciliğimizi geliştirmek ve yeni kaynaklar yaratmak konusunda görüş birliğine vardık.

Yaşanan süreç bu doğrultudaki çalışmalarımızı da hızlandırdı. Dolayısıyla bundan böyle Artı Tv ve Artı Gerçek internet sitesi farklı tüzel kişilikler olarak yollarına devam edecektir.

Bugüne dek birlikte yol aldığımız Artı Gerçek’in yolu açık olsun.”

Gazeteci İnci Hekimoğlu, “Artı Gerçek, gazete ve TV olarak iki ayrı şirket bundan böyle. Gazetenin başına Ergun Babahan getirildi. Celal Başlangıç TV'nin G.Y.Y olarak devam ediyor. Ben de gazete yazılarıma son verdim. Ama elbette Artı TV'de olmaya devam edeceğim.” paylaşımını yaptı.