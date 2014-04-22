Artı Bir TV çalışanları direnişte

Artı Bir Televizyonu çalışanları, aylardır maaşlarını alamadıklarını belirterek Twitter’da @artibirdirenis adlı hesaptan açıklama yaptı. Çalışanlar, “Biriken maaşlarımızı almadan kepenk indirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bundan böyle bizi yalanlarla oyalamanıza müsaade etmeyeceğiz" dedi. Bunun üzerine Artı Bir Televizyonu'nda yayınlanan 1 DE MEDYA programın sunucusu Yavuz Oğhan, Canlı Gaste programı yapımcısı ve sunucusu Can Dündar ve Her Şey programının sunucusu Mirgün Cabas'da dünkü canlı yayına çıkmadı.

Gazeteciler.com'un haberine göre Artı Bir Televizyonu çalışanları seslerini duyurmak için bir Twitter hesabı açtı. @artibirdirenis adlı hesaptan yapılan açıklamada aylardır maaşların ödenmediğine dikkat çekilirken kanal yönetiminden de bu konuda bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Açıklamada "Ev kirasını, faturalarını ödeyemeyen arkadaşlarımız var! İşe gelebilmek için eşten dosttan borç alan arkadaşlarımız var! Çocuğuna okul harçlığı veremeyen arkadaşlarımız var! Biriken maaşlarımızı almadan kepenk indirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bundan böyle bizi yalanlarla oyalamanıza müsaade etmeyeceğiz" denildi.

