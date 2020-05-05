Arter sizi 'Evden Anlat'maya davet ediyor

Çin'den dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılma riskine karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter, Öğrenme Programı etkinliklerine çevrimiçi ortamda devam ediyor.



Arter'in, her katılımcının evinde bulunan birer sanat yapıtını veya nesneyi diğer katılımcılara anlatmasını temel alan "Evden Anlat" başlıklı çevrimiçi buluşmaları, 11 Mayıs'tan itibaren her Pazartesi akşamı 19:00'da gerçekleşecek. "Evden Anlat" etkinliğine ücretsiz olarak katılmak için uygulama üzerinden kayıt yaptırmak yeterli!

Sanat etrafındaki diyaloğu ev ortamında da sürdürmeyi amaçlayan “Evden Anlat” buluşmalarında, katılımcıların seçtikleri yapıt veya nesnelere ilişkin kısa anlatımlarını takiben bu paylaşımlar üzerine toplu bir sohbet gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi "Evden Anlat" buluşmaları 11 Mayıs 2020 Pazartesi akşamı başlayacak ve her Pazartesi saat 19:00'da düzenlenecek. Katılımın ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olduğu etkinliğe uygulama üzerinden kayıt olunması gerekiyor.

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