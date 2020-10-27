Arter'den "Gören Kulaklar İçin" yetişkin atölyesi

Arter, yetişkinleri bedenlerini kullanarak ses çıkarmaya ve evde bulunan basit objelerle müzik yapmaya davet ediyor. Amy Salsgiver ve Nihal Saruhanlı’nın yürütecekleri “Gören Kulaklar İçin” başlıklı perküsyon atölyesi 1 Kasım Pazar günü saat 11.00’de çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Her yaştan sanatseverin yaratıcı süreçleri deneyimlemelerini amaçlayan Arter Öğrenme Programı’nın, sergiler etrafında şekillenen etkinlikleri Covid-19 salgınının yayılma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında çevrimiçi ortamda devam ediyor. Program kapsamında düzenlenen Yetişkin Atölyeleri, yaratıcı süreçleri deneyimleyen katılımcıların kendi ifade dilini sanat yoluyla keşfetmesini, biçim ve içerik arasındaki ilişkileri araştırmasını amaçlıyor.

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Dinleyen Gözler İçin başlıklı grup sergisinde, 23 eser yer alacak. John Cage’in müzikte olduğu kadar tüm sanatsal üretiminde sessizlik, belirsizlik ve rastlantısallığı bir arada kullanan deneysel yaklaşımını ve Fluxus sanatçılarını referans alan sergide, ziyaretçiler galeri alanına hâkim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen “sesleri” keşfetmeye ve hayal etmeye davet ediliyor.

Türkçe ve İngilizce iki dilde yürütülecek

Sergi bağlamında 1 Kasım 2020 Pazar günü saat 11:00’de gerçekleştirilecek “Gören Kulaklar İçin” başlıklı çevrimiçi atölye çalışması, bedenlerimizi kullanarak ses çıkarmanın ve evde bulunan basit objelerle müzik yaratmanın rastlantısal yöntemlerine odaklanacak.



Katılımcılar, ayrı ayrı kaydedilecek 20-30 saniyelik birer ses performansı üretmeye davet edilecekler. Atölye çalışmasını takiben Salsgiver ve Saruhanlı’nın bu kayıtları kullanarak ortaya çıkaracağı müzikal kolaj ise “La Cage Musicale (Müzik Kafesi)* Atölye Çalışması” başlığı altında Arter’in SoundCloud hesabında yayınlanacak.

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yürütülecek atölyeye katılım için herhangi bir bilgi veya deneyim gerekmiyor. Katılımcılar atölye çalışmasında boş şişe, kavanoz, kutu, saksı, gazete kâğıdı ve farklı türde kâğıtlar, su dolu kap ve bir bardak ya da kepçe, baget olarak kullanılacak iki adet chopstick, kalem ya da tahta kaşık gibi evde bulunan eşyalardan oluşturulacak bir seçki kullanacaklar.

“Gören Kulaklar İçin” başlıklı atölyenin 80 TL olan biletleri Arter’den, 0212 708 58 01 numaralı telefonu arayarak veya biletler@arter.org.tr adresine yazarak temin edilebilir. Arter Beraber üyeleri, atölye katılımında değişen oranlarda indirimden faydalanabilir.

*Dinleyen Gözler İçin sergisiyle bağlantılı olarak sunulan La Cage Musicale (Müzik Kafesi) başlıklı çalma listesi, izleyicileri ziyaretlerini etkileşimli bir deneyime dönüştürmeye davet etmek için serginin küratörü Melih Fereli tarafından işitsel ve görsel biçimler arasındaki karşılıklılık fikri temel alınarak hazırlanmıştır.

Bilgi için: arter.org.tr



