Arter'den "Gören Kulaklar İçin" çevrimiçi ses atölyesi

Arter’in 7 Mart Pazar günü saat 11:00’de üçüncü kez düzenleyeceği "Gören Kulaklar İçin" başlıklı ses atölyesi, 12 yaş ve üstü katılımcıları bir kez daha bedenlerini kullanarak ses çıkarmaya ve evde bulunan basit objelerle müzik yapmaya davet ediyor. Amy Salsgiver ve Nihal Saruhanlı tarafından çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek atölyenin sonunda katılımcıların üreteceği ses performansları müzikal bir kolaja dönüştürülerek "La Cage Musicale Atölye Çalışması" başlığı altında Arter’in SoundCloud hesabında yayınlanacak.

Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan ve küratörlüğünü Arter’in Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin üstlendiği Dinleyen Gözler İçin başlıklı grup sergisi, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıta yer veriyor. John Cage’in müzikte olduğu kadar tüm sanatsal üretiminde sessizlik, belirsizlik ve rastlantısallığı bir arada kullanan deneysel yaklaşımını ve Fluxus sanatçılarını referans alan sergi, görüntü ve ses ilişkisinin yanı sıra gündelik nesnelerin kendi içlerindeki gizli, duyulmayı bekleyen sesleriyle de ilgileniyor.

Sergi bağlamında 7 Mart 2021 Pazar günü saat 11:00’de üçüncü kez gerçekleştirilecek "Gören Kulaklar İçin" başlıklı çevrimiçi ses atölyesi, bedenlerimizi kullanarak ses çıkarmanın ve evde bulunan basit objelerle müzik yaratmanın rastlantısal yöntemlerine odaklanacak.



Perküsyoncu ve eğitmen Amy Salsgiver ile müzisyen Nihal Saruhanlı’nın yürütecekleri atölye çalışmasında katılımcılar Fluxus kavramlarıyla ilişki kurarak derin dinlemeye ve geleneksel olmayan malzemelerle ses çıkarmaya yönelik çeşitli egzersizler yapacaklar.



Atölye kapsamındaki son egzersiz, sergiden seçilecek bir esere yönelen veya bu eserle zıtlık kuran bir ses alanı yaratmayı amaçlayacak. Katılımcılar, bu atölye süresince ayrı ayrı kaydedilecek 20-30 saniyelik birer ses performansı üretmeye davet edilecekler. Atölye çalışmasını takiben Salsgiver ve Saruhanlı’nın bu kayıtları kullanarak ortaya çıkaracağı müzikal kolaj “La Cage Musicale [Müzik Kafesi]* Atölye Çalışması” başlığı altında önceki atölyelerin kayıtlarıyla birlikte Arter’in SoundCloud hesabında yayınlanacak.

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yürütülecek atölyeye katılım için herhangi bir bilgi veya deneyim gerekmiyor. Katılımcılar atölye çalışmasında boş şişe, kavanoz, kutu, saksı, gazete kâğıdı ve farklı türde kâğıtlar, su dolu kap ve bir bardak ya da kepçe, baget olarak kullanılacak iki adet chopstick, kalem ya da tahta kaşık gibi evde bulunan eşyalardan oluşturulacak bir seçki kullanacaklar.

“Gören Kulaklar İçin” başlıklı atölyenin 80 TL olan biletleri Arter’den, 0212 708 58 01 numaralı telefonu arayarak veya biletler@arter.org.tr adresine yazarak temin edilebilir. Atölyeye katılan Arter Beraber üyeleri değişen oranlarda indirimlerden faydalanabilir.

Bilgi için: arter.org.tr



