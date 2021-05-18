Arter'den Dünya Müzeler Günü'nde çevrimiçi sergiler ve içerikler

Arter, Dünya Müzeler Günü’nde Ses, Heykel ve Sessizliği Deneyimlemek: “Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)”te Bir Yürüyüş başlıklı çevrimiçi sergiyi ve koleksiyonundan 50’den fazla yapıtı kullanıcılarla buluşturuyor. Arter’in hazırladığı yeni çevrimiçi içerikler, 80 ülkeden 2 bini aşkın kültür sanat kurumunun yer aldığı Google Arts & Culture platformunda erişime açıldı.

Ses, Heykel ve Sessizliği Deneyimlemek: “Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)”te Bir Yürüyüş başlıklı çevrimiçi sergi, Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin küratörlüğünü üstlendiği, David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronics, Inc. tarafından gerçekleştirilen Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)’ü Google Arts & Culture aracılığıyla izleyicilerle buluşturuyor. Çevrimiçi sergi, Yağmur Ormanı’nın tarihine, ayrıntılarına ve bu etkileşimli yapıtın Arter’deki kurulum sürecine yakından bir bakış niteliği taşıyor.

Arter’in çevrimiçi olarak erişime açtığı diğer içerikler arasında, kurumun koleksiyonundan oluşturulan güncel sergilerindeki yapıtlar da bulunuyor. Arter’de devam eden Kevser Güler küratörlüğündeki Gökcisimleri Üzerine ve Melih Fereli küratörlüğündeki Dinleyen Gözler İçin başlıklı grup sergilerinde yer alan tüm yapıtlara Google Arts & Culture platformu üzerinden erişilebiliyor.

Google Arts & Culture 80 ülkeden 2.000’i aşkın kültür sanat kurumunun içeriklerini çevrimiçi ortama taşıyan bir platform. Çağdaş sanatın çeşitli ifade biçimlerini, farklı tavır ve pratiklerini bir araya getiren Arter Koleksiyonu’ndan 50’nin üzerinde yapıt, böylece Dünya Müzeler Günü kutlamalarıyla eşzamanlı olarak tüm dünyadan kullanıcıların yorum ve deneyimine açılıyor.



Resim, heykel, fotoğraf, video, film, yerleştirme, ses ve performans gibi çeşitli mecralarda üretilmiş 1.350’den fazla yapıt barındıran Arter Koleksiyonu’ndan 200’ün üzerinde eser, Google Arts & Culture platformu aracılığıyla incelenebilir.

Bilgi için: artsandculture.google.com/partner/arter

arter.org.tr