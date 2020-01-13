Arter'de 'Perküsyon Atölyesi' çocuklar için gerçekleşecek

Amy Salsgiver ve Nihal Saruhanlı’nın 18 Ocak Cumartesi günü saat 11:30’da gerçekleştireceği Perküsyon Atölyesi’nde çocuklar, Arter’de sergilenen bir yapıta, vurmalı çalgılar ve beden perküsyonu ile eşlik edecekler.

MİAM’da (Müzik İleri Araştırma Merkezi) perküsyon eğitimi veren Amy Salsgiver ile müzikal yolculuğuna Okay Temiz Ritim Atölyesi’nde Afrika ritimleri ile başlayan davulcu, müzisyen Nihal Saruhanlı, Arter’de çocuklara yönelik bir Perküsyon Atölyesi gerçekleştiriyor.

18 Ocak 2020 Cumartesi günü 11:30’da Perküsyon Odası’nda gerçekleşecek Perküsyon Atölyesi’nde 6-9 yaş aralığındaki katılımcılar, Arter’de sergilenen bir yapıta, vurmalı çalgılar ve beden perküsyonu ile eşlik edecekler. Davul çemberi düzeninde birlikte çalışarak kendi hayal ettikleri hikâyeler ve seslerle bir perküsyon orkestrası oluşturacak, enstrümanlarıyla yapıtlara ses verecekler.

Atölyenin biletleri Arter’den temin edilebilir veya 0212 708 58 00 numaralı telefondan ve biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.