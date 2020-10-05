Arter'de ekim boyunca her cumartesi çocuklar için çevrimiçi atölyeler yapılacak

Arter’in çevrimiçi çocuk atölyeleri, Ekim ayı boyunca her Cumartesi günü 11:00’de farklı yaş gruplarından çocukları bekliyor. 10 Ekim’de “Hayali Gezegenler”, 17 Ekim’de “Bum Bum Tak!”, 24 Ekim’de “Baskılı Otoportrem”, 31 Ekim’de “Gökkuşağı Bilimi” başlığıyla gerçekleşecek ücretsiz atölyelere katılım kontenjanla sınırlı.

Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter, bir yandan çevrimiçi etkinliklerini de sürdürüyor. Arter Öğrenme Programı kapsamında farklı yaş gruplarından katılımcılara açık olarak düzenlenen Çocuk Atölyeleri Ekim ayı boyunca Cumartesi günleri çevrimiçi ortamda gerçekleşmeye devam ediyor.

6–9 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen çevrimiçi “Hayali Gezegenler” atölyesi 10 Ekim 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek. “Hayali Gezegenler” atölyesi Arter’in Gökcisimleri Üzerine başlıklı sergisinde yer alan, evrenle, gökyüzüyle ve uzayla ilişkilenen yapıtlardan ilham alıyor. Çalışmada seçili yapıtları göktaşları, yıldızlar ve gezegenlerden yola çıkarak yorumlamaya davet edilen çocuklar, parlak malzemeler aracılığıyla kendi hayali gezegenlerini üretecekler. Çocuklar atölyede siyah karton, makas, alüminyum folyo, sim (isteğe bağlı), uhu, pastel boyalar, renkli ve parlak kâğıt parçalarıyla ip kullanacaklar.

17 Ekim 2020 Cumartesi günü 7–11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek “Bum Bum Tak!” başlıklı çevrimiçi atölye, Arter’de sergilenen ses odaklı yapıtlardan yola çıkıyor. Ses, müzik, ritim ve yaratıcı yeniden kullanım üzerine düşünmeye davet eden çalışmada, çocuklar gündelik nesneleri tomtom davullara dönüştürecek ve kendi özgür ritimlerini üretecekler. “Bum Bum Tak!” atölyesi için çocuklar orta boy boş bir teneke kutu, renkli kâğıtlar, boya kalemleri, 2 adet balon, makas, yapıştırıcı, bant, yün, pamuk ve kumaş parçaları kullanacaklar.

4–6 yaş aralığındaki çocuklara yönelik çevrimiçi “Baskılı Otoportrem” atölyesi, 24 Ekim 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek. “Baskılı Otoportrem” atölyesi, katılımcıları Arter’in KP Brehmer: Büyük Resim başlıklı sergisinde yer alan yapıtlarda kullanılan baskı tekniklerini keşfetmeye çağırıyor. Seçili yapıtlarda karşılarına çıkan renk bloklarını hayal güçleriyle yorumlayan çocuklar, atölye süresince resim kâğıdı, sünger parçaları, pamuk, mandal, kurşunkalem, kâğıt parçaları, akrilik veya guaj boya, boya kabı gibi çeşitli malzemeleri kullanarak özgün baskı araçları üretecekler. Ardından yetişkin eşlikçilerinin desteğiyle çizdikleri otoportrelerini renk bloklarıyla tamamlayacaklar.

7–11 yaş aralığındaki çocuklar için 31 Ekim 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek çevrimiçi “Gökkuşağı Bilimi” atölyesi ise Arter’in Gökcisimleri Üzerine başlıklı sergisindeki yapıtlardan yola çıkıyor. Işığın kırılması ve yansımasıyla ilişkili yapıtlardan ilham alan çalışmada, çocuklar gündelik hayatı bilimsel bir yaklaşımla ele alarak, çeşitli malzemeler aracılığıyla gökkuşağının renklerini oluşturma deneyleri yapacaklar. Daha sonra bu renkleri kâğıda aktararak kendi resimlerini üretecek olan çocuklar çalışmada resim kâğıdı, boya kalemleri, CD, el feneri, bir bardak su, makas, bant ve büyüteç kullanacaklar. “Gökkuşağı Bilimi” atölyesi için katılımcıların mümkün olduğunca güneş ışığı alan bir ortamda çalışmaları öneriliyor.

Saat 11:00’de başlayacak çevrimiçi atölyeler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelere ogrenme@arter.org.tr adresine yazarak kayıt yaptırmak gerekiyor.