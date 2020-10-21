Arter'de çevrimiçi söyleşiler devam ediyor: "Direniş Estetik ve Bergama Sunağı"

Çağdaş sanatın mekanı Arter, pandemi koşullarında söyleşilerine çevrimiçi olarak devam ediyor.

Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü'nü 2014 yılında kazanan Birgül Oğuz, Cevdet Erek’in Arter’de devam eden Bergama Stereotip başlıklı kişisel sergisi kapsamında “Direniş, Estetik ve Bergama Sunağı” başlığıyla çevrimiçi söyleşi gerçekleştirecek.

5 Kasım saat 19:00’da çevrimiçi yapılacak etkinlikte Bergama Stereo’nun araştırma ve üretim süreçlerine yön veren kaynaklardan biri olan Peter Weiss’ın Direnmenin Estetiği başlıklı romanından, Büyük Bergama Sunağı ile ilgili kısmın okuması yapılacak.

Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenen “Direniş, Estetik ve Bergama Sunağı” başlıklı etkinlik ücretsizdir. Katılım için ayrıntılı bilgiye internet sitesinden ulaşılabilir.

Birgül Oğuz kimdir?

Birgül Oğuz, Hah (Metis, 2012) adlı son öykü kitabıyla 2014 Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü’nü aldı. Kurgu ve kurgu dışı metinlere odaklanan yazar, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor.