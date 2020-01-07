Arter'de 11 Ocak: 'Sergide Renk Avı' çocuk atölyesi ve sanatçı eşliğinde sergi turu gerçekleşecek

Arter’in Öğrenme Programı, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 11:30’da “Sergide Renk Avı” başlıklı çocuk atölyesinin ardından; saat 14:00’te İnci Furni’nin Bir An İçin Durdu başlıklı kişisel sergisi bağlamında, sanatçı eşliğinde gerçekleştirilecek sergi turuyla devam ediyor.

atölyepikolo’nun kurucuları Aslı Ersoy ve Elif Üngör’ün 4-6 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği “Sergide Renk Avı” başlıklı atölye çalışması, 11 Ocak Cumartesi günü 11:30’da Arter Atölye’de gerçekleşecek. “Sergide Renk Avı” çocukların temel renkleri, alternatif öğrenme araçlarıyla keşfetmesini hedefliyor. Arter’de renk avı ile başlayacak etkinlikte daha sonra, renkler çocukların ellerinde bir araya gelecek ve kelimelere ihtiyaç duymadan kendini anlatan bir oyuncağa dönüşecek. Atölyenin biletleri Arter’den temin edilebilir veya 0212 708 58 00 numaralı telefondan ve biletler@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir.

İnci Furni’nin Arter’de devam eden Bir An İçin Durdu başlıklı kişisel sergisi bağlamında düzenlenen, sanatçı eşliğindeki sergi turu ise aynı gün saat 14:00’te Galeri -1’de gerçekleşecek. Furni’nin gerçekleştireceği turda ziyaretçiler, eserleri yakından inceleme ve yorumlama imkânı bulacaklar. Serginin kavramsal çerçevesi ve sergilenen yapıtların ele alınacağı turda, katılımcıların soru ve izlenimlerine de yer verilecek. Bir An İçin Durdu, sanatçının bu sergi için ürettiği yeni işlerini Eda Berkmen’in küratörlüğünde izleyicilere sunuyor. Sanatçının 2014’ten itibaren süregelen Vol. sergilerinin bir devamı niteliğindeki sergi desenler, video performanslar ve nesnelerle oluşturulmuş mekânsal bir düzenleme. Galeri mekânını ve bu mekâna yerleşim sürecini de yapıtlarının bir parçası haline getiren Furni, kişilerin mekânlarla, nesnelerle ve imgelerle ilişki kurma şekilleriyle ilgileniyor. 25 kişilik kapasitesi olan ve katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe, turlar@arter.org.tr adresine e-posta gönderilerek kayıt yaptırılabilir.

Kurumsal sponsor Tüpraş’ın değerli desteğiyle Arter’de Perşembe günleri sergi girişleri tüm ziyaretçiler için ücretsiz; 24 yaş ve altı ziyaretçiler ile Arter Beraber üyeleri ise Arter’i her gün ücretsiz ziyaret edebiliyor. Arter’e Taksim’den ve Tepebaşı’ndan, Ulaşım Sponsorları Ford Otosan ve Otokar’ın sağladığı ücretsiz servislerle erişilebiliyor. Arter Salı, Çarşamba, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 11:00–19:00; Perşembe günleri ise 11:00–20:00 saatleri arasında ziyarete açık.