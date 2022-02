Arter çocukları çağdaş sanatı keşfetmeye davet ediyor

Arter’in çocuk atölyeleri, yeni ve renkli içerikleriyle Ocak ayında da farklı yaşlardan katılımcıları çağdaş sanatı keşfedip yorumlamaya ve yaratıcı süreçleri kendi bakış açılarıyla deneyimlemeye davet ediyor.



Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleriyle ağırlayan Arter, farklı yaş gruplarından katılımcılara yönelik çocuk atölyelerini hem çevrimiçi hem de fiziksel ortamda düzenlemeyi sürdürüyor. Herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan çocuk atölyeleri, Arter’in güncel sergilerinden hareketle şekilleniyor ve her çocuğun kendi bakış açısını paylaşmasına özen gösteriyor.

“Yağmur Çubuğu Tasarlıyoruz” başlıklı çocuk atölyesi, 22 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 11:00’de Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek. 6–9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik atölye, Arter’de sergilenen Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) başlıklı etkileşime açık ses yerleştirmesinden yola çıkıyor. Katılımcılarını ses ve titreşim üzerine düşünmeye davet eden atölye çalışmasında, çocuklar yapıtı oluşturan nesneleri keşfedip yorumlayacak, ardından da gündelik malzemeleri kullanarak rengârenk yağmur çubukları tasarlayacaklar.

Sesler ormanı

9–12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik “Sesler Ormanı” başlıklı atölye de yine Sevgi Gönül Oditoryumu’nda, 29 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 11:00’de gerçekleşecek. “Sesler Ormanı” başlıklı atölye, Arter’de sergilenen Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) başlıklı etkileşime açık ses yerleştirmesini, Hisleri Harika’nın kurucusu Özge Çavuşoğlu eşliğinde deneyimlemeye davet ediyor.



Gündelik nesnelerin birer enstrüman gibi kullanılacağı atölyede, çocuklar ürettikleri işitsel peyzajları ses araştırmacısı Dr. Oğuz Öner’in yönlendirmeleriyle kayıt altına alıp montajlayarak kendi ses ormanlarını tasarlayacaklar.

Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri Arter'den temin edilebilir; 0212 708 58 01 numaralı telefondan veya [email protected] adresi üzerinden rezervasyon yaptırılabilir. Atölyeye katılan çocukların bir yetişkin eşlikçisi ise, etkinlik gününde Arter sergilerini gün boyu ücretsiz ziyaret edebilir.



