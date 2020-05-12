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Kültür-Sanat

Arter, çevrimiçi rehberli turlara başlıyor

12 Mayıs 2020 13:07

Arter’in düzenlediği çevrimiçi rehberli turların ilki, 22 Mayıs Cuma akşamı 18:30–19:15 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Arter’in geçici olarak ziyarete kapalı olduğu dönemde sanat etrafında buluşmanın birleştirici gücüne odaklanan turlar, belirli temalar etrafında oluşturulan farklı eser seçkilerini bir rehber eşliğinde her hafta sunmayı amaçlıyor.

Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak adına sınırlı katılımcıyla düzenlenecek turlara katılmak için ogrenme@arter.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

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