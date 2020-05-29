Arter, 16 Haziran'da yeniden ziyarete açılıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 14 Mart’tan bu yana ziyarete kapalı olan Arter, 16 Haziran Salı günü kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Kontrollü normalleşme sürecinde, ziyaretçilerini gerekli hijyen tedbirleriyle ağırlayacak olan Arter, yeni bir bilgilendirmeye kadar Pazartesi hariç her gün 11.00–17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

16 Haziran 2020 Salı günü Dolapdere’deki yeni binasının kapılarını yeniden açmaya hazırlanan Arter, ziyaretçilerini sosyal mesafe kuralları doğrultusunda kısıtlı kapasiteyle ve maskeyle kabul edecek.

Girişte ateş ölçülecek

Girişte ateş ölçer uygulamasının yapılacağı binanın yanı sıra ücretsiz Arter servisleri de düzenli olarak dezenfekte edilerek hizmet vermeye devam edecek.



Kitabevi ve Bistro by Divan’ın da gerekli sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle açılacağı, arka bahçe ve terasın kullanımda olacağı Arter’de Sevgi Gönül Oditoryumu, Karbon, Kütüphane ve Atölye bir süre daha kapalı olacak.



Etkinlik Programı kapsamındaki konser ve performanslar ile Öğrenme Programı kapsamında fiziksel mekânda gerçekleşen programlara yeni bir bilgilendirmeye kadar ara verilirken, rehberli sergi turları sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenmeye devam edecek.

Salgın döneminin hemen öncesinde ziyarete açılan ve çok kısa süreyle görülebilen Cevdet Erek’in 'Bergama Stereotip' ve Nevin Aladağ’ın 'İzler' başlıklı yeni sergileri, 16 Haziran’da tekrar ziyaretçiyle buluşacak.



Sağlık tedbirleri nedeniyle Arter’in geçici olarak ziyarete kapandığı dönemde devam etmekte olan açılış sergileri de 26 Temmuz’a kadar görülebilecek. Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Saat Kaç? başlıklı grup sergisi, bellek, zaman ve mekân kavramları etrafında şekilleniyor.



Yine Arter Koleksiyonu’ndan Selen Ansen küratörlüğünde gerçekleştirilen Kelimeler Pek Gereksiz başlıklı grup sergisi, sanatsal ve yaşamsal süreçler arasında köprü kurarak jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanıyor.



Ayşe Erkmen’in, Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi olma niteliği taşıyan Beyazımtırak, sanatçının 1970’lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri Emre Baykal’ın küratörlüğünde bir araya getiriyor. Altan Gürman retrospektif sergisi, 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının 11 yıllık üretimini Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan bir seçkiyle Başak Doğa Temür küratörlüğünde sunuyor.

Aynı zamanda, #evdeçal başlığı altında koleksiyonundan sunduğu video seçkilerinin ikincisini internet sitesi üzerinden erişime açan Arter’in rehberli turları, çocuk atölyeleri ve Evden Anlat buluşmaları da Haziran ayı boyunca çevrimiçi olarak devam edecek.

Kurumsal Sponsoru Tüpraş’ın desteğiyle Arter’de Perşembe günleri sergi girişleri tüm ziyaretçiler için ücretsiz; 24 yaş ve altı ziyaretçiler ile Arter Beraber üyeleri ise Arter’i her gün ücretsiz ziyaret edebiliyor.



Arter’e Ulaşım Sponsorları Ford Otosan ve Otokar’ın sağladığı ücretsiz servislerle erişilebiliyor. Arter, 16 Haziran’dan itibaren, yeni bir bilgilendirmeye kadar Pazartesi hariç her gün 11:00–17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Ziyaret ve ulaşımla ilgili güncel bilgilere arter.org.tr/ziyaret adresinden ulaşılabilir.

Bilgi için: arter.org.tr