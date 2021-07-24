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Koronavirüs

Artan Covid vakalarıyla kısıtlamaların sürdüğü Avustralya'da binlerce kişi kapanmalara karşı sokağa çıktı

24 Temmuz 2021 08:16

T24 Dış Haberler

Artan Koronavirüs vakalarının yeni kısıtlamalara neden olduğu Avustralya’da çok sayıda şehirde kapanma karşıtı protestolar düzenlendi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Avustralya'nın en büyük şehri Sidney’de binlerce maskesiz kişi sokağa çıkarak şehirde, beşinci haftasına giren kapanma kısıtlamalarının kaldırılmasını talep etti. Bariyerleri yıkan ve polise plastik şişe fırlattığı belirtilen birkaç kişi gözaltına alındı.

Sidney’dekine benzer eylemler Melbourne ve Adelaide şehirlerinde de yaşandı.

Sidney’de protesto yaşanırken Yeni Güney Galler Sağlık Bakanı Brad Hazzard, eyalette 163 yeni vaka tespit ediliğini duyurarak insanlara evde kalmaları çağrısı yaptı.

Avustralya’da tüm nüfusun yüzde 12.4’ü aşılandı. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dağıtım sorunları nedeniyle yavaş ilerleyen aşılamada hükûmetin sorumluluğunu kabul etti.

 

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