"Art Continues..." sergisi, Martı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşuyor

"Art Continues..." karma resim sergisi 29 Ocak'tan 9 Şubat'a kadar Martı Sanat Galerisi Kadıköy’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 11.00 ila 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yağlı boya, akrilik, toz pastel ve fine art tekniklerinin kullanıldığı sergide, 15 ressamın toplam 41 eseri yer alıyor.

Aralarında Leb-i Derya’nın kurucularından olan ve aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan Ahmet Özbek, birçok ülkede eserleri sergilenen İranlı ressam Saeed Aghanejad ve 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan ve resim yapabilmesi için özel olarak hazırlanan aparat sayesinde sağ omzundaki kısıtlı hareketi kullanarak yeniden resim yapmaya başlayan Tuğrul Cankurt’un yer aldığı ressamlar yer alıyor.

Ahmet Özbek

"Art Contiues..." karma resim sergisi, 9 Şubat’a kadar sanatseverleri ağırlayacak.