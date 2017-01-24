Arşivlerde unutulmuş 200 bin tarihi şarkıyı artık herkes dinleyebilecek

Avrupa kütüphaneleri, üniversiteleri, tarih ve eğitim kurumlarındaki onbinlerce tarihi kayıt Europeana Radio ile dünyanın her köşesinden dinleyiciye sunuluyor.

Bir saat boyunca Europeana Radio dinlemek tarihte kısa ve hızlı bir yolculuğa çıkmak gibi. Radyoda 1900’lerin başına ait Letonya Ulusal Kütüphanesi arşivinden bir marş dinlerken bir sonraki şarkıda kendinizi Deutsche Digitale Bibliothek’e ait gramofon kaydı bir Alman operasında bulabilirsiniz. Comhaltas Geleneksel Müzik Arşivinden burundan bir İrlanda halk şarkısını 1990’da canlı olarak kaydedilmiş bir Grateful Dead performansı bile takip edebilir…

Sanattak'ta yer alan habere göre, Europeana Sounds ile Europeana Foundation tarafından kurulan ve 12 Ocak 2017’de hizmet vermeye başlayan Europeana Radio için Avrupa üniversiteleri, kütüphaneleri ve ses arşivi yapan diğer kuruluşların arşivlerinden 200 bin şarkı bir araya getirildi. 3 yıllık çalışma sonucu hayata geçen platformda temel kategoriler: Klasik, pop ve folk.

Her yerden dinlenebilir

Radyoyu keşfetmek için AM bandını karıştırmaya gerek yok. Europeana Radio europeana.eu adresinden dinlenebiliyor. Sitenin sade arayüzü sayesinde dinleyici o an çalan şarkının hangi döneme ve hangi coğrafyaya ait olduğunu da harita ve zaman çizelgeleriyle keşfedebiliyor.