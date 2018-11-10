'Arşivden Sonra?' üçüncü sezonuna Saadet Özen'in konuşmasıyla başlıyor

'Arşivden Sonra?' oluşumunun üçüncü sezonunun ilk konuğu tarihçi Saadet Özen. 13 Kasım Salı günü, 18.30'da, Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleşecek Nostalji Eleştirisinin Eleştirisi konuşmasında Özeni tarihi imgelere yönelik ilgiyi irdeleyecek.

2016’dan bu yana arşivin toplumsal hafızadaki yeri ve işlevine dair sorular sormayı amaçlayan 'Arşivden Sonra?' konuşma serisinin üçüncü sezonunun ilk konuğu arkeolog ve tarihçi Saadet Özen. Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek konuşmanın başlığı 'Nostalji Eleştirisinin Eleştirisi'.

Akademik araştırmalarının yanı sıra koleksiyonerlik ve arşivcilik de yapan Özen, kendi deneyimlerinden hareketle, bu pratiklerin örtüştüğü ve farklılaştığı noktaları irdeleyecek. Eski görüntülere bakma ve seyretme arzusunu nedenleriyle birlikte tartışmaya açacak olan konuşma, bu görüntülerin yeniden anlamlandırılması ve bağlamından koparılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmasının toplumsal hafıza üzerindeki etkilerini ele alacak.

Saadet Özen kimdir?

Saadet Özen ortaokul ve liseyi Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Manaki Kardeşler’in Jöntürk Devrimi sırasında çektiği film ve fotoğraflar hakkında yazdığı tezle Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. Saadet Özen bağımsız araştırmacı olarak Osmanlı devrinde görsel malzemenin politik anlamları ve turizm tarihi alanlarında çalışıyor. Yayımlanan kitapları arasında 150 Yılın Tanığı Notre Dame de Sion (2006) ve Çukulata, Çikolatanın Yerli Tarihi (2014) yer alıyor. Özen, doktorasına Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales'te (EHESS) devam ediyor.

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