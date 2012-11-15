Arşidük Joseph Elması 21 milyon dolara satıldı

'Kusursuz' adıyla tanımlanan 76 karatlık Arşidük Joseph Elması, Cenevre'deki Christie's Müzayede Evi'nde yapılan açık arttırma sonunda, 21 milyon dolara ismi açıklanmayan bir alıcıya satıldı.

Hindistan'daki Golconda elmas madenlerinden çıkarılan elmasın açık arttırmadan önce, 15 milyon dolar civarında fiyat bulacağı düşünülüyordu.

Christie's'in Uluslararası Mücevherat Bölümü Başkanı Francois Curiel, "Bir Golconda elması için dünya rekoru.



Renksiz bir elmasa verilen karat başına fiyat anlamında da bir dünya rekoru" şeklinde konuştu.

Uzman Jean Marc Lunel ise , Arşidük Joseph elmasının, form, renk ve berraklık anlamında bir elmasta bulunabilecek en yüksek kaliteye sahip olduğunu söyledi.

Elmas, mücevheri 1933'te bir banka kasasına koyduğu belirtilen Avusturya-Macaristan prensi Arşidük Joseph'in adını taşıyor.

Daha sonra Avrupalı bir bankacıya satılan elmas ikinci dünya savaşı boyunca Fransa'daki bir kasara kaldı.

Daha sonra 1961'de yeniden ortaya çıktı ve Kasım 1993'te ikinci kez açık arttırmaya konuldu.

Arşidük Joseph elması son olarak açık arttırmaya çıktığı 1993'te 6,5 milyon dolara alıcı bulmuştu. (BBC Türkçe)