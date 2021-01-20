İsmi Fenerbahçe ile geçen Sokratis serbest kaldı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Arsenal 32 yaşındaki futbolcu ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı. Sokratis Papastathopulos, tıpkı Mesut Özil gibi Arsenal'de Mikel Arteta tarafından kadro dışı bırakılmış ve bu sezon hiç forma şansı bulamamıştı.

Yunan futbolcuyla Fenerbahçe'nin dışında İtalya'dan Genoa ve İspanya'dan Real Betis takımlarının da ilgilendiği kaydediliyordu. Fenerbahçe'nin Sokratis ile büyük oranda anlaştığı ve sarı lacivertlilerin tecrübeli savunmacının Arsenal ile sözleşmesini feshetmesini beklediği de gelen iddialar arasındaydı.

Mesut Özil ile yakın arkadaş

Arsenal'de Mesut Özil ile birlikte oynayan Yunan futbolcunun Mesut ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.

Tecrübeli futbolcu, Mesut Özil'in Arsenal'den ayrılmasının ardından Instagram hesabından Mesut ile olduğu bir fotoğrafı paylaşıp ''Seni tanıyıp seninle birlikte oynamak benim için büyük bir zevkti kardeşim. Gelecek için sana bol şans ve en iyi dileklerimi iletiyorum'' sözlerini kullanmıştı.

Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

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