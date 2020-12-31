Fenerbahçe'de ilk hedef Sokratis

Stoper bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında Arsenal'ın Yunan yıldızı Sokratis var.

İngiliz ekibinde düşünülmeyen tecrübeli savunmacı, oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Kontratının son 6 ayına giren 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında bonservissiz olarak ayrılmasına izin verileceği belirtiliyor. Fenerbahçe de ihtiyacı olduğu bu transferi bedelsiz olarak bitirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin çalışmalara hız verdiği de ortaya çıktı. Kısa süre önce Londra'ya giden Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Sokratis ile bir araya geldiği öğrenildi. Yunan futbolcu, Pelkas'tan Fenerbahçe hakkında bilgi aldı. Teknik Direktör Erol Bulut'un da onay verdiği bildirildi. Olympiakos'tan da teklif alan Sokratis'e Fenerbahçe 2.5 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat önerdi.

Sokratis'in transfer edilmesi halinde ise stoper hattından Sadık Çiftpınar'ın gönderilmesi planlanıyor. Sadık, bir Anadolu kulübüne kiralanacak ya da bonservisiyle satılacak.