'Aromalı sütler sağlığa zararlı'

Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından ABD’nin Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, sağlık için sık sık tüketilmesi önerilen sütün, aromalı tüketildiği zaman sanıldığı kadar faydalı olmadığını ortaya koydu.

'Günde 3 bardak süt’ tavsiyesi yanlış'

milliyet.com.tr'nin yer verdiği habere göre, Harvard Üniversitesi'nin önde gelen isimlerinde padiyatri uzmanı David Ludwig pazartesi günü yayımlanan makalesinde, tatlandırıcı katılan kutu sütleri tüketmenin zararlı olduğunu ve süt yerine kalsiyum değeri yüksek gıdalar tüketmenin daha doğru olacağını öne sürdü. Ludwig’in Amerikan Tıp Derneği Dergisi JAMA’nın Pediatrics dergisinde yayımlanan makalesine göre, sağlık otoritelerinin önerdiği 'günde üç bardak süt tüketimi' doğruyu yansıtmıyor. Özellikle az yağlı ve çikolata aromalı sütlerin sağlık için yeterince bir faydası bulunmuyor. Çocukların tadına alışması için aromalı içtiği sütler aslında tatlı veya tatlandırılmış içecekler gibi etki ediyor.

Bir fincan aromalı sütte 158 kalori var

Bir fincanında 158 kalori bulunan bu sütlerin 64 kalorisi katı yağ ve şekerden oluşuyor. Tatlandırılmamış ve yağ oranı yüzde 1 olan bir fincan sütte ise 102 kalori bulunuyor ve bunun yalnızca 18 kalorisi katı yağlardan oluşuyor. Yağ oranı yüzde 2 veya düşük olan süt veya yoğurt tüketimiyle doymuş yağ almaktan kaçınılmadığını belirten Ludwig, aksine tüketicilerin yanıltıldığını savunuyor. Ludwig, ancak zayıf beslenen çocuk ve yetişkinlerin günde 3 fincan süt içmesinin kabul edilebilir olduğunu, normal veya fazla yiyenlerin ise diyetlerinden sütü tamamen kesebileceğini ifade etti.