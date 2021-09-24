Bahadır Baruter'in gergedanı Arogan, 'insan kibri ve küstahlığının heykeli' olarak Contemporary İstanbul'da

Bahadır Baruter’in “Gergedan” heykelleri serisinin ilk eseri olan “Arogan” 7- 10 Ekim günleri arasında Contemporary İstanbul’da gösterilecek.

Baruter, gerçek boyutlarda çalıştığı bu heykellerinin tümünde gergedan metaforu üzerinden insani değerleri sorgulayan aykırı bir dil yaratıyor.

Serinin ilk heykeli olan Arogan, insan medeniyetinin hoyratlığıyla doğanın masumiyetini karşı karşıya getirerek insanlığı kendi pervasız yayılmacılığı, doyumsuz hırsı ve kibirli kayıtsızlığıyla yüzleştiren kışkırtıcı bir çalışma.

Sanatçı eserinde, doğaya ait, görkemli, masum ve barışçıl bir gücü temsil eden devasa bir gergedanın üzerine, insana ait utanç verici gücü temsil eden, yıkıcı, hükmedici, arsız, küstah, hantal ve haddinden iri bir beden oturtarak insanlığın kendi medeniyetine başka bir açıdan bakmasını, güç ve iktidar üzerine yeniden düşünmesini öneriyor.

Kâğıt hamuru tekniğiyle yapıldı

Yaklaşık üç metre yüksekliğinde olan heykel, bu ölçekteki çalışmalarda sık rastlanmayan papier mache (kâğıt hamuru) tekniğiyle yapıldı. Ekim ayı itibarıyla BüroSarıgedik tarafından temsiliyeti duyurulacak olan Baruter, Gümüşlük'teki atölyesinde yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı bu heykeli geçtiğimiz aylarda tamamladığını söyledi.

“Arogan” isimli eser 7- 10 Ekim günleri arasında düzenlenecek olan Contemporary İstanbul’da BüroSarıgedik’in temsil ettiği sanatçılar seçkisinde görülebilir.

Bahadır Baruter kimdir?

Güzel sanatlar eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, kariyerine 27 yaşında karikatürist olarak başlayan Bahadır Baruter, çeşitli mizah dergilerinde yayıncı, editör ve çizer olarak görev aldı. Kişisel sergileri "Varlık Evhamı" (2007), "Senin Ailen Bir Yalan Yavrum" (2012) ve "Evim, Evim Güzel Evim" (2014) "Mukadderat " (2015) Galeri x- ist'te gerçekleşti. Baruter çalışmalarıyla ayrıca "Beyoğlu" (Akbank Kültür Sanat Merkezi, İstanbul, 2004) ve "Hayvan Gibi Sergi" (Milk Galeri, İstanbul, 2011) sergilerine katıldı.