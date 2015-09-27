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Arnold Schwarzennegger Türkiye'den davet bekliyor

"Uluslararası vücut geliştirme müsabakalarında Türk sporcuları görmeniz mümkün. Ben de bizzat onları takip ediyorum"

27 Eylül 2015 01:05

Türkiye'ye gelerek vücut geliştirme sporuyla ilgili etkinlikleri yerinde görmek istediğini söyleyen Dünyaca ünlü eski siyasetçi ve aktör Arnold Schwarzenegger, bunun için "Türkiye'den davet beklediğini" belirtti.

"Arnold Classic" adlı organizasyonun Avrupa ayağı kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen 68 yaşındaki Arnold Schwarzenegger, Türkiye'nin sportif anlamda çok ileri bir ülke olduğunu belirten Schwarzenegger, özellikle Türkiye'den vücut geliştirme sporunu icra eden profesyonel sporcuların çıktığını görmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

James J. Lorimer ile 1989 yılında "Arnold Classic" adıyla kurduğu organizasyonla vücut geliştirme sporunun en iyilerini bir araya getiren Arnold Schwarzenegger, "Uluslararası vücut geliştirme müsabakalarında Türk sporcuları görmeniz mümkün. Ben de bizzat onları takip ediyorum. En yakın zamanda Türkiye'ye gidip bu müsabakaların ulusal boyutta olanlarını takip edip, oradaki bazı spor salonlarını ziyaret etmek istiyorum ama bunun için beklediğim tek şey davet edilmem" şeklinde konuştu.

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