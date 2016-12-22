T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Arnold Schwarzenegger: Aynada kendime bakınca kusmak istiyorum

69 yaşındaki Mr. Olympia vücut şampiyonu bileğini sakatladığı için bir süredir spor yapamadığını ve bu durumun can sıkıcı olduğunu söyledi

22 Aralık 2016 16:16

Kaslı vücuduyle ünlenen Terminatör’ün yıldızı Arnold Schwarzenegger, yaşıyla birlikte artık eskisi gibi olmayan vücudu hakkında yorum yaptı. Dünyanın en ünlü vücut geliştirmecileri arasında yer alan Schwarzenegger "Aynaya baktığımda kusmak istiyorum" dedi.

69 yaşındaki Mr. Olympia vücut şampiyonu bileğini sakatladığı için bir süredir spor yapamadığını ve bu durumun can sıkıcı olduğunu söyledi.

Cigar Aficionado’nun Şubat 2017 sayısına röportaj veren ünlü oyuncu, “Ben kendimle ilgili her zaman çok eleştireldim; en iyi vücuda sahip olduğum zamanlarda bile...” şeklinde konuştu.

“Mr. Olympia’yı kazandığım zaman kendi kendime, bu ödülü bana nasıl verdiklerini sordum. Kendimi hiçbir zaman mükemmel görmedim. Her zaman bir şeyler eksikti” dedi.

Bulunduğu yaşı hissetmediğini söyleyen Schwarzenegger, “20 yıl önce ne yapıyorsam şimdi de tam olarak aynısını yapıyorum” yorumunda bulundu.

ETİKETLER

vücut şampiyonusporsağlıkABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24