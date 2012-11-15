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Yaşam

Armstrong, kurduğu kanser vakfını da kaybetti

Lance Armstrong’un kurduğu ‘Lance Armstrong Vakfı’nın ismi değişti

15 Kasım 2012 14:33

Doping yaptığı gerekçesiyle 7 Fransa Bisiklet Turu Şampiyonluğu elinden alınan ve ömür boyu pistlerden men edilen ABD’li sporcu Lance Armstrong, en son darbeyi kendi kurduğu kanser vakfından aldı.
 
7 Fransa Bisiklet Turu Şampiyonluğu doping kullandığı gerekçesiyle elinden alınan Lance Armstrong’un 1997’de kanser tedavisi ve sonucuyla baş etmeye yardım etmek için kurduğu ‘Lance Armstrong Vakfı’nın ismi değişti.

Dün alınan bir kararla vakıf bundan sonra ‘Livestrong Vakfı’ adını kullanacak. Kurucu Lance Armstrong’un doping yaptığı gerekçesiyle pistlerden men edilmesi vakfın isim değişikliği yapmasının nedeni olarak belirtiliyor.

Vakfın sözcüsü Katherine McLane, isim değişikliğinin resmen onaylandığını, yıllarce vakfa para toplamak için kullanılan‘Livestrong’ markasının destekçiler tarafından bilinmesi sebebiyle bu isme sahip çıktıklarını açıkladı.

Armstrong, geçtiğimiz hafta vakfın yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti.

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