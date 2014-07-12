Armani 80'inci yaşını kutluyor



Yıllar içerisinde devleşen Armani'nin uzun moda yolculuğu, adeta moda tarihinin de bir özeti niteliğinde...

Şık takım elbiseler Giorgio Armani'nin vazgeçilmezi. Ünlü tasarımcı meslek yaşamı süresince mükemmeliyetçi bir çizgi izledi. 1974 yılında ilk erkek koleksiyonunu tanıtan tasarımcı o zamandan beri şık olduğu kadar rahat elbiseler tasarlıyor, sade çizgileri ve klasik renkleri tercih ediyor. 2015 yaz koleksiyonunda da Armani köklerine sadık kalmış.

Gelenekselin çok uzağında

Armani ilk kadın koleksiyonunu 1975 yılında oluşturdu. Erkek giyimiyle ortak yönleri olan kreasyonları, geleneksel çizgilerin çok uzağındaydı. Bu kıyafetler, eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren kadınların o dönemki ruhunu da en iyi şekilde yansıtıyordu. Armani'nin erkek giysilerinde yumuşak çizgiler, kadın kreasyonunda ise maskülen bir dokunuş hissediliyordu.

Armani 1966 yılında müstakbel ortağı ve sevgilisi Sergio Galeotti ile tanışır. Galeotti bir mimardır ve Milano'da bir ofis açmak için moda tasarımcısını teşvik eder. 1975 yılında çift Georgio Armani modaevini açar. 1985 yılında Galeotti‘nin ölümünden sonra, kalan yüzde 50 hisseyi alan Armani o zamandan beri şirketin tek sahibi.

5 bin kişinin patronu

Armani İtalya'nın en başarılı moda tasarımcısı oldu. 7 milyar euronun üstündeki servetiyle İtalya'nın en zengin beş kişisi arasına girdi. 2 binden fazla mağaza ve 13 fabrika sahibi Armani 5 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.

Giorgio Armani gençliğinde bu kadar ilgi çekici bir adam değildi. Armani 1934'te Milano yakınlarında küçük bir kasabada mütevazı bir ailede doğdu; tıp ve fotoğrafçılık eğitimi aldı. Bugün içe dönük bir hayat süren Armani popüler moda çekimlerinde görünmüyor.

Armani küçüklüğünden beri film tutkunudur. Hollywood'un mükemmel bir tanıtım fırsatı olabileceğini anlayıp Los Angeles'ta mağaza açan ilk tasarımcılardan biri oldu. 1980 yılında Richard Gere'ın oynadığı ‘American Jigolo' için kostümler tasarladı. Aynı zamanda 2013 yapımı "The Wolf of Wall Street‘" (Para Avcısı) filminde Leonardo DiCaprio'nun giydiği takım elbiselerin tasarımını yaptı.

Basketbol takımı var

Klasik takım elbiselerin yanı sıra Armani spor kıyafetleri de tasarladı. Örneğin Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan kafilesi Armani tasarımları giydi. Bu sonbahardan itibaren Bayern Münih de Armani giyecek. Spora büyük ilgi duyan Armani'nin Milano'da bir basketbol takımı var.

1980'li yıllarda Armani ürün yelpazesini ilk olarak parfümle genişletti. Armani aynı zamanda çok sayıda otelin de sahibi, bunlardan biri dünyanın en uzun binası olan Dubai'deki Burç Halife'de. Mercedes Benz modellerinden birinin tasarımına da katkı sağlayan Armani'nin ürünleri arasında çikolata, kahve ve reçel de bulunuyor.

Armani'nin kreasyonlarının ana rengi gri. Milano gibi bir kentte hiç kimsenin ‘parlak bir flamingo' dolaşamayacağını söyleyerek tercihinin griden yana olduğunu açıklamıştı. Renk tonu tasarımcı için çok önemli. Kullandığı "greige" rengi gri ve bej renklerinin karışımı.

Armani podyumda bir deri bir kemik modelleri kullanmaya karşı çıkan ilk tasarımcılar arasında yer aldı. Tasarımcıların soyut konseptler yerine, insanların ihtiyaçlarını göz önüne almaları gerektiğini söylüyor.