Armağan Uzun: Bülent Ersoy'la çaresizlikten evlendim

Bülent Ersoy’un boşandığı eşi Armağan Uzun, "Bülent Ersoy müzik hayatımın geleceğiyle ilgili vaatlerde bulunup evlenmeyi teklif etti. O an çaresizlikten teklifi kabul ettim" dedi.

Türk müziğinin divası Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun, aylar süren sessizliğini sonunda bozdu. Kanaltürk’te yayınlanan “2. Sayfa” programına konuk olan Uzun, evliliğiyle ilgili çarpıcı açıkmalarda yaptı. Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“Bülent Ersoy ile yarışmada tanıştım. Benden hemen etkilendi. ‘Sana 10 puan verilmez mi’ diyerek ilk canlı performansımda bana 10 puan verdi.

Türk müziğinin divası Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun, aylar süren sessizliğini sonunda bozdu. Kanaltürk’te yayınlanan “2. Sayfa” programına konuk olan Uzun, evliliğiyle ilgili çarpıcı açıkmalarda yaptı: “Bülent Ersoy ile yarışmada tanıştım. Benden hemen etkilendi. ‘Sana 10 puan verilmez mi’ diyerek ilk canlı performansımda bana 10 puan verdi.

Daha sonra kim olduğunu bilmediği biri beni telefonla aradı, ‘Bülent Hanım senden elektrik alıyor. Sen ne düşünüyorsun’ diye sordu. O an çok şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu kişi daha sonra yine aradı. ‘Bülent Hanım seninle birlikte olmak istiyor. İyi düşün kabul et.

Etmezsen sen bilirsin. Yarışmadan diskalifiye olursun. Piyasadan silinirsin’ gibisinden bir şeyler söyledi. O gün telefonda kitlenip kaldım ama sonra görüşmeyi kabul ettim. Çünkü arkamda öyle bir güç olmasını istedim. Sonuçta bu tarz yarışmalara katılanların hiçbirinin durumu iç acıçı değil. Bana albüm sözü verdi. Hemen evlenme teklif etti. 07.07.2007 tarihinde benimle evlenmezsen bu ilişki biter’ dedi.

Bana müzik hayatımda gelecek vaat eden biri vardı karşımda.. Ya teklifini kabul edip iyi bir yere gelecek, ya da bu piyasadan silinecektim. Çaresizlikten evlenme teklifini kabul ettim ama daha sonra çok pişman oldum.”



“Eşlerimin hepsi züğürttü!”

Bayramın ikinci gecesi Antalya Club Boleyn’de sahne alan Bülent Ersoy, programında “Eski sevgililerimin hepsi züğürttü, ben baktım ama çıtır erkeklerden hoşlanıyorum” diye konuştu. Alanya’da sahne aldığı otelden 125 bin TL alan Ersoy Antalya’daki konserinden ise 90 bin TL kazandı.

