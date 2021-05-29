Armağan Çağlayan sitem etti: Bu duruma önlem alınmazsa önce Ege sonra Akdeniz teslim olacak kirliliğe; çevre imdat diyor!

Program yapımcısı Armağan Çağlayan, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan, bir vatandaşın Erdek'ten paylaştığı deniz fotoğraflarını alıntılayarak, "Bu duruma önlem alınmazsa önce Ege sonra Akdeniz de teslim olacak kirliliğe. Çevre imdat diyor! Avaz avaz bağırıyor!" diye sitem etti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinden bir vatandaş, üstünü beyaz-kahverengi bir tabakanın kapladığı denizin fotoğrafını paylaşarak, "Erdek'te denizin manzarası. Ne yazık ki!" diye yazdı. Uzun yıllar önce Balıkesir'in Ayvalık ilçesine yerleşen televizyoncu Armağan Çağlayan, söz konusu paylaşımı kendi hesabından, "Akdeniz "şimdilik" temiz, turist gelir nasılsa diye kimse ciddiye almıyor sanırım" notuyla paylaştı. Çağlayan, "Peki yerli turistin, orta sınıfın tatil yaptığı yerler? Bu duruma önlem alınmazsa önce Ege sonra Akdeniz de teslim olacak kirliliğe. Çevre imdat diyor! Avaz avaz bağırıyor!" dedi.

İşte Çağlayan'ın paylaşımı ve söz konusu Erdek denizinin fotoğrafları: