Armağan Çağlayan'ın programına katılan İrem Derici: Seni bile affettim, artık herkesi affederim

Son günlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı İrem Derici, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan, “Gör Beni” adlı programına katıldı. İkili, geçmişte yaşadıkları gerginliğin de perde arkasını da anlattı.

Ününü kaybetmekten korkmadığını söyleyen Derici, "İki maymunluk yaparsın yine ünlü olursun. Ama pop müzikte yakaladığım bir başarı var; onu kaybetmekten çok korkarım" dedi..

◊ Son dönemlerin nasıl geçiyor?

- Son dönemlerde cehaletle savaş benim için bir ata sporu oldu. Kas yaptım cehaletle savaşmaktan. Her konuda fikri olanlar, her şeye yorum yapanlar, hiçbir şey bilmeyenler... “Kapat İrem’cim Instagram’a yorumlarını” diyorlar ama hayır. Teker teker hepsine, “cahil belirlendi” yazıyorum.

◊ Hakkında çıkan kötü haberleri okuyor musun?

Normalde hiç bakmıyor ve cevap vermiyordum. Zannediyordum ki sükûnet altındır. Sükûnet b.k altın. Ondan sonra herkes konuşmak için kendinde hak buluyor. Bundan sonra susmuyorum.

◊ Bu piyasada “asla affetmem” dediğin insanlar var mı?

Seni bile affettim. Artık herkesi affederim.

◊ Ünlü olmak bir anlamda böyle bir şey değil mi? Halka açık hale gelince hakkında her şey söyleniyor...

- Halka açık hale getiriyorum ama umumi tuvalet değilim. Öyle bir hak kimseye tanımıyorum. Bu benim psikolojimi darma duman etti. Susmak niye, neden... Bir gün ölürsem son lafım şu olacak “İsteğim her şeyi yaptım”. Sözde çizilmemesi için kendilerini yırttıkları “Prenses imajı” zaten kalmadı. Artık imaj soytarılık. Umurumda da değil.

◊ Ününü kaybetmekten korkuyor musun?

- Korkmuyorum. İki maymunluk yaparsın yine ünlü olursun. Ama pop müzikte yakaladığım bir başarı var; onu kaybetmekten çok korkarım.