Armağan Çağlayan: Gör Beni’de konuk etmek için Ajdar’ı aradık, 1 milyon euro istedi

Program yapımcısı Armağan Çağlayan, YouTube'da yaptığı 'Gör Beni' adlı programına konuk etmek için aradıkları şarkıcı Ajdar'ın röportaj için 1 milyon euro talep ettiğini söyledi.

Çağlayan, video platformu YouTube'da gerçekleştirdiği 'Gör Beni' adlı bir kanalına oyuncudan şarkıcıya, siyasetçiden iş insanına pek çok farklı isimleri çıkararak röportajlar gerçekleştiriyor. Çağlayan, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan bugün yaptığı bir paylaşımda programa konuk almak için Ajdar'ı aradıklarını açıkladı. Çağlayan, "Gününüzü şenlendireyim mi?" sorusuyla yaptığı paylaşımda Ajdar'ın programa çıkmak için 1 milyon euro talep ettiğini ifade etti.

Armağan Çağlayan, paylaşımının altına gelen, "Verin" yorumuna da, "Kredi için Vakıfbank’a başvurduk hocam :) Bu da kamu harcamadı sayılır" diye yanıt verdi.