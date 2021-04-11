Armağan Çağlayan: Diyabet hastalarına aşı neye göre çıkıyor, raporum var bana çıkmadı

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, raporlu diyabet hastası olmasına rağmen kendisine Koronavirüs aşısı çıkmadığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nın kararına göre kronik rahatsızlığı olan kişilerde aşı takvimine eklendi. Riskli grupta yer alan diyabet hastalığı yaşayan Armağan Çağlayan da kendisine aşı randevusu çıkmadığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çağlayan; “Diyabet hastalarına aşı neye göre çıkıyor? Diyabet hastası yaşı benden daha küçük arkadaşıma çıktı, bana çıkmadı? Üstelik raporumda var” İfadelerini kullandı.

Çağlayan’a yanıt veren diyabet hastası takipçilerinden aynı sorunu yaşayanlar olduğu ortaya çıkarken bir kısım takipçi de randevu alabildiğini açıkladı.