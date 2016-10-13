Armağan Çağlayan, Ajdar'ın Popstar yarışmasına geldiği anı anlattı

teve2 ekranlarında Hepsi Bugün Oldu programını sunmaya başlayan Armağan Çağlayan, Ajdar'ın ilk Popstar yarışmasına geldiği anı anlattı.

2003 yılındaki ilk 'Popstar Türkiye' yarışmasında, jüri koltuğunda Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San oturuyordu. Armağan Çağlayan, Ajdar'ın, İstanbul elemelerine geldiği an yaşananları canlı yayında paylaştı.

Çağlayan şunları söyledi:

"Ajdar geldi, doğal olarak biz bütün jüri gülüyoruz. Ahmet San 'Sen şarkı mı söylüyorsun?' dedi. Ajdar birden döndü, 'Ben starım, haddini bil' dedi. İlk cümlesi bu oldu. Ahmet San 'Olmadı' karşılığını verince 'Sen bana olmadı diyecek kalibrede bir adam değilsin' dedi. Öyle iddialı yani" ifadelerini kullandı.Ünlü jüri üyesi, "Ajdar birden bağırmaya başladı. 'Siz kim oluyorsunuz? Bana sesin güzel değil nasıl dersiniz?' diye bağırıyor. Bağırdı, dışarı çıktı. Hızını alamadı, dönüp bir daha bağırdı ve gitti.”