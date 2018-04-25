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Yaşam
Deutsche Welle

Arktik Okyanusu'nda mikroplastik alarmı

Alfred-Wegener Enstitüsü'nün Akrtik Okyanusu'nda yaptığı incelemeler mikroplastik miktarının rekor düzeye ulaştığını ortaya koydu. Buna göre, bir litre buzda 12 binden fazla mikroplastik tespit edildi.

25 Nisan 2018 19:32

Alman Alfred-Wegener Enstitüsü'nün (AWI) yaptığı araştırmalara göre, Arktik Okyanusu'ndaki mikroplastik miktarı rekor düzeye ulaştı. Bremerhaven'da Alfred-Wegener Enstitüsü'nün açıklamasında, spektroskop ile farklı buz örnekleri üzerinde yapılan analizlerde "rekor düzeyde" mikroplastik tespit edildiği belirtildi. İncelenen bazı örneklerde, bir litre buzda 12 binden fazla mikroplastik bulunduğu kaydedildi.

Alfred-Wegener Enstitüsü'nden verilen bilgilere göre, araştırmada Kuzey Kutbu'nda 2014-2015 yılları arasında yapılan üç keşif gezisinde beş farklı bölgeden toplanan buz örnekleri incelendi. Araştırmada ilk kez madde parçacıklarını kızılötesi ışınla aydınlatan özel bir spektroskobun kullanıldığı belirtildi.

Kızılötesi spektroskop sayesinde çok küçük parçacıkların da tespit edilebildiğine dikkat çekildi. Araştırmayı yürüten Gunnar Gerdts, bu teknik ile miktoplastik yoğunluğunun eski analizlere kıyasla iki ile üç kat daha fazla olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Buzda 17 farklı plastik türü bulundu

Bilim dergisi Nature Commnications'da yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, mikroplastik parçalarının niteliği ve kaynağı da tespit edildi.

Analizler sonucunda, Kuzey Kutbu'ndan alınan buz örneklerinde 17 farklı plastik türü bulunduğu belirlendi. Ambalajlarda kullanılan polietilen ve polipropilen ile cila parçacıkları, naylon ve sigara filtrelerinde kullanılan selüloz asetat bulunan plastik türleri arasında yer alıyor.

Araştırmanın raporunu yazan Ilke Peeken, buldukları plastik parçacıklarının Atlantik Okyanusu'nun yanı sıra Pasifik Oknayusu'nun Havai ile Kuzey Amerika arasında kalan bölgesinden Kuzey Kutbu'na geldiğini tahmin ettiklerini belirtti. Peeken, "Kanada havzasındaki deniz buzundan alınan örnekler, Kuzey Amerika'da yaygın olan naylon torbalarda kullanılan plastik içeriyor” dedi.

Bunun yanı sıra Sibirya kıyılarında gemilerden gelen cila ve balıkçı ağlarında kullanılan naylon parçacıklarının miktarının yoğun olduğunu belirten Peeken, "bu bulguların, Arktik Okyanus’ta artan gemi trafiği ve balıkçılığın belirgin izler bıraktığını ortaya koyduğunu” vurguladı.

AFP,dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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