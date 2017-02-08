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Yaşam
Deutsche Welle

Arktik Okyanusu'nda kirlilik alarmı

Almanya'dan bir grup bilim insanının yaptığı araştırmaya göre Kuzey Kutbu çevresindeki deniz tabanında kirlenme alarm verici boyutlara ulaştı

08 Şubat 2017 22:09

Bremerhaven'daki Alfred Wegener Enstitüsü'nün (AWI) araştırmasına göre deniz tabanındaki çöp geçen yıllara göre çarpıcı bir biçimde arttı. Enstitü, Fram Boğazı'nda yaptığı incelemelerde kirlenmenin 2004 ile 2014 yılları arasında 20 kat arttığını tespit etti. 2004 yılında 346 çöp parçası tespit edilirken 2014 yılında görüntülenen çöp parçalarının sayısı 8 bin 82 olarak kaydedildi. Fram Boğazı, Grönland Denizi, Norveç Denizi'ni ve Arktik Okyanusu'nu birleştiriyor.

AWI'nin 50 kişilik ekibinden Türk araştırmacı Mine Tekman "Yaptığımız ölçümler çöpün Arktik derin denizinde geçen yıllarda yoğun bir biçimde arttığını ortaya koyuyor” dedi.

Yıllar süren araştırma sırasında iki ölçüm noktasında uzaktan kumandalı dalgıç kameralarıyla 7 binden fazla fotoğraf çekildi. Görüntüler aracılığıyla denizdeki plastik ve cam varlığı belgeleniyor.

Bilim insanları çöpü Atlantik Okyanusu'nun güneyinden gelen Körfez Akıntısı'nın (Gulf Stream) taşıdığını belirtiyor, hareket halindeki buzulların da çöpün taşınmasında bir rol oynamış olabileceğini kaydediyorlar.

AWI yapılan araştırmada büyük parçalar yerine gittikçe daha fazla küçük parçaya rastlandığını kaydetti. Bilim insanları deniz derinine az miktarda UV ışınının düşmesi ve hava sıcaklığının düşük olması nedeniyle küçük parçalar görülmesinin "şaşırtıcı” olduğunu kaydetti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP / EC, BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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