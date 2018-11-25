Arkeologlardan 'Kim Milyoner Olmak İster'e tepki: Arkeolojiyi ve arkeologları anlayamamış bir medya ile karşı karşıyayız

ATV'de yayınlanan ve Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı yarışma programında arkeologların tepkisine neden olan bir soru yer aldı.

Yarışmada, "Hangisi arkeologların buldukları şeyin fosil mi yoksa sıradan bir taş mı olduğunu anlamak için kullandıkları yöntemlerden biridir?" sorusu soruldu.

Doğru seçeneğin yanında verilen, "Yalamak", "Köpeğe koklatmak" ve "Üstüne idrar yapmak" seçenekleri arkeologların tepkisini çekti ve ATV'yi kınayan bir bildiri yayınlandı.

Arkeologlar Derneği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dün gece ATV‘nin 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli bilgi yarışmasında 30.000 TL değerindeki hiçbir bilimsel değeri olmayan ve Arkeoloji bilim dalını aşağılayan bu soruyu hazırlayanları ve ATV'yi kınıyoruz. Arkeoloji, bugün dünya ile boy ölçüşebileceğimiz bilim dallarından biridir. Maalesef hâlâ Arkeolojiyi ve arkeologları anlayamamış bir medya ile karşı karşıyayız. Çok yazık!"

Sorunun doğru cevabı ise 'yalamak' olarak açıklandı.