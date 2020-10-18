Arkeologlar, Peru'da dev bir kedi jeoglifi keşfetti

Arkeologlar, Peru'da bir tepede yer üstünde dev bir kedi jeoglifi (yer çizimi) keşfetti.

Euronews'un aktardığı habere göre, arkeologlar Peru'nun güneyindeki Nazca Çölü'nde bir tepede yerde çizilmiş kedi jeoglifi keşfetti. Pandemi sırasında yapılan bakım sırasında keşfedilen kedi jeoglifinin silinmek üzere olduğu belirtildi.

Peru Kültür Bakanlığı'ndan yetkili Johny Isla, "Sürekli yeni jeoglifler buluyoruz. Modern teknolojiyle bunları bulmak daha da kolay oldu. Şimdi drone'lar yardımıyla yerdeki jeoglifleri çok daha kolay tespit edebiliyoruz" dedi.

Bulunan kedi jeoglifinin 37 metre uzunluğunda olduğu ve meşhur Nazca Çizgileri döneminden kaldığı belirtildi. Bu çizgilerin, 12. yüzyıldaki İnka uygarlığından da eski olduğu belirtiliyor.

Nazca Çizgileri nedir?