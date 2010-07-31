Arkasında dağ gibi bir anne var

T24- Barcelona’da devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda bir ilki gerçekleştirerek Yüksek Atlama’da finale kalan Burcu Ayhan, başarısındaki en büyük payın evlere temizliğe giderek kendisine destek veren annesine ait olduğunu açıkladı





Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda tarihi bir ilki gerçekleştirerek bayanlar yüksek atlamada finale kalan Burcu Ayhan’ın muhteşem başarısının ardında Yeşilçam senaryolarını aratmayacak “dramatik” bir öykü yatıyor.

Barcelona’da Avrupa’nın önemli yıldızlarına kafa tutan ve 1.92’lik final barajını ikinci hakkında geçerek büyük bir başarıya imza atan milli atlet, eşinden ayrı üç kız çocuğuyla yaşama kafa tutan “vefakâr annesine” minnet borcunun ilk taksidini ödemenin mutluluğunu yaşıyor.

‘Daha rahat olacağım’



Avrupa Şampiyonası’nda ilk hedefini gerçekleştirmenin huzuru ve mutluluğunu yaşadığına değinen Ayhan, finalde çok daha rahat bir yarışma çıkartacağını belirterek, “Pazar günü piste elimden gelenin en iyisini yapmak için çıkacağım. İlk kez katıldığım bir Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselerek beklentilere cevap verdiğimi düşünüyorum. Ünlü yıldızlara karşı daha rahat ve stressiz olacağım” dedi.



Başarısında kulübü Fenerbahçe ile antrenörü Cüneyt Yüksel’in çok önemli rol oynadığını, ancak en büyük payın annesine ait olduğunu belirten milli atlet, “Onun hakkını sırtımda dünyayı dolaştırsam ödeyemem. 8 yıl önce babamdan ayrılmış olmasına rağmen bana ve iki kız kardeşime gözü gibi baktı.



Yaşadığımız maddi sıkıntılar nedeniyle sporu bırakmayı düşündüğüm yıllarda gündelikçilik yapıp evlere temizliğe giderek kapı gibi arkamda durdu ve spora devam etmemi sağladı. Bu nedenle onun hakkını kolay kolay ödeyemem. Tek hedefim bu tür organizasyonlardan kazanacağım madalyalarla ona haklı bir gurur yaşatabilmek. Ayrıca kulübüm Fenerbahçe ve Başkanımız Aziz Yıldırım’ın da her konuda büyük emekleri ve katkıları oldu. Onlara da ayrıca şükran borçluyum” diye konuştu.



Burcu Ayhan, Barcelona Olimpiyat Stadı’nda yapılacak Bayanlar Yüksek atlama finaline yarın TSİ 20.30’da çıkacak ve aralarında Hırvat Blanka Vlasiç, Belçikalı Tia Hellebaut ve İsveçli Emma Green gibi Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu atletlerin bulunduğu devlerle yarışacak.



Aslı çakır finalde



Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda dün piste çıkan atletlerimizden Aslı Çakır finale, Nevit Yanıt ise yarı finale yükseldi.

Bayanlar 100 metre engelli seçmelerinde Nevin Yanıt 12.89’luk derecesiyle serisinde birinci olarak yarı final biletini alırken 1500 metre yarı finalinde Aslı Çakır 12 atletin mücadele ettiği serisinde finişi ilk sırada geçti. Çakır 4.05.53’lük derecesiyle finali buldu.

1500 metre yarı finalinde yer alan diğer sporcularımızdan Sultan Haydar sakatlanarak yarışı bırakırken, Binnaz Uslu 4.12.04’lük derecesiyle serisinde sonuncu olarak elendi. Bayanlar 400 metre elemelerinde ise Meliz Redif 24.53’le serisinde sonuncu olarak havlu attı





