Arkas Koleksiyonu'ndan "Doğa, Bahçeler, Düşler" sergisi İstanbul'da

T24 Kültür Sanat

Doğa ve insan arasındaki ilişkiyi Arkas Koleksiyonu’ndan derlenen eserler aracılığıyla tekrar gündeme taşıyan “Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisi, İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, yarından (4 Mart) itibaren İstanbul’da Elgiz Müzesi’nde izleyicilerin beğenisine sunulacak. Elgiz Koleksiyonu'ndan “Mitler ve Hayaller” temasıyla bir seçki de 26 Mart’tan itibaren İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılacak.

İşbirliğinin ilk adımı olarak Elgiz Müzesi’nde yapılan serginin basın toplantısı Giz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Can Elgiz’in ev sahipliğinde Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Müjde Unustasu, Jean Luc Maeso ve Billur Tansel’in katılımıyla yapıldı.

Soldan Sağa: Sevil Arsan, Müjde Unustası, Can Elgiz, Lucien Arkas, Sevda Elgiz, Jean Luc Maeso, Billur Tansel

Maslak’taki Elgiz Müzesi kurucusu Can Elgiz basın toplantısında yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Elgiz Müzesi, ilk defa Proje4l adı altında, 2001 tarihinde Türkiye’de çağdaş sanat alanında çok fazla aktivite ve sergileme alanı yokken başladı. Önce, galerilerde yer bulamayan genç sanatçılara yer vererek küratörlü sergiler yaptık ve onların tanınmasına katkı sağladık. Birkaç sene bu amacı sürdürdükten sonra, bunun yanında koleksiyoner kimliğimize dönüp koleksiyon sergi mekânı olarak Elgiz Müzesi haline geldik. O zamandan beri, bugün 21. senemizde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Koleksiyon merkezli bir müze olduğumuz için koleksiyon takası yapmak bizim için diğer hazır sergileri sergilenmekten çok daha doğru. Bu kapsamda sayın Lucien Arkas ile bir koleksiyon takası yaptık. Bu takasta, İzmir’deki güzel tarihi mekânda koleksiyonumuzdan ‘Mitler ve Hayaller’ sergisi için bir araya getirilen çağdaş sanat eserlerimizi sergileyeceğiz. Bizim mekânımızda da Arkas’ın ‘Doğa Bahçeler ve Düşler Koleksiyonu’nun kapsamındaki eserleri sergiliyoruz. Buradaki en önemli nokta, çağdaş sanat eserlerinin klasik ve sarayvari bir mekânda sergilenmesi, diğer yandan da klasik eserlerin, halıların ve değerli objelerin bizim gibi ‘white cube’ olarak tarif edilen mekânda sergilenmesi oldu. Sergi kurulduktan sonra gördük ki klasik eserler bu mekânda da çok doğru bir sergi biçimlendirmesi ile çalışıldı. Eserlerin sahibi sayın Lucien Arkas’a, Proje Direktörü Müjde Unustası’na, küratör Jean- Luc Maeso’ya ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz.”

Arkas: Sergi, doğanın bir parçası olduğumuzu hatırlatyor

Lucien Arkas da, konuşmasında Elgiz Müzesi’ndeki “Arkas Koleksiyonu’nda Doğa, Bahçeler, Düşler” sergisinin İstanbul’da açtıkları dördüncü sergi olduğunu belirterek, koleksiyonerler ve müzeler arasındaki iş birliğini çok önemsediğini, böylece hem kurumların yakın ilişki kurarak birbirlerini tanıdığını hem de koleksiyonların çok daha fazla kişiye ulaşabilmesini mümkün kıldığını söyledi.



Elgiz Müzesi ile karşılıklı iş birliklerinin farklı bir boyutta olduğunu söyleyerek iki şehir arasında sanat köprüsü kurulmasına vesile olan Elgiz ailesine işbirliği ve sanata uzun yıllardır kattıkları değer için teşekkür eden Lucien Arkas, şöyle devam etti:

“Doğa, tarih boyunca sanatın en büyük ilham kaynaklarından biri olmuştur. Sanatçıların doğa üzerindeki çalışmaları sanatın kendisi kadar eskiye dayanır, bundandır ki sanat ve doğa arasındaki bu ilişki beni her zaman büyülemiştir.

Doğaya ve bahçelere büyük tutkum var. Bu ilgi Arkas Koleksiyonu’na aldığımız eserlere de yansımış, koleksiyonun büyük bir kısmı doğa ile ilgili eserlerden oluşuyor. Arkas Koleksiyonu’nun farklı bölümleri arasında bağlantılar kuran bu sergi, içerdiği eserler ile koleksiyonun genel bir portresini oluşturuyor.

‘Doğa, Bahçeler, Düşler’ sergisinde; Türk ve yabancı sanatçıların ürettiği tablolardan heykellere, duvar halılarından cam eserlere uzanan bir seçki ile Rönesans’tan 20. Yüzyıl’a uzanan dönemde sanatsal üretimin geçirdiği değişimi anlatmayı ve doğa ile insan arasındaki vazgeçilmez ilişkiye dikkat çekmeyi amaçladık.



Halılar, tablolar, heykeller, mobilyalar, sergide örneklerini gördüğümüz bütün bu eserler bize ilham veren, bizi verdiği ürünlerle besleyen, bize hayaller kurduran, içerisinde sosyalleştiğimiz bir alan olan doğa ve bahçeleri yansıtıyor. Sergide gezerken Rönesans bahçelerinde dolaşacak, çiçekler açarken huzurlu göllerin durgunluğunu görecek, dört mevsimin içinden geçeceksiniz. Her geçen gün doğadaki tahribatın yarattığı etkilerinin daha da fazla hissedildiği bu dönemde, sanatın vazgeçilmez ilham kaynağı olan doğayı ve bahçeleri konu alan bu serginin, doğanın bir parçası olduğumuzu, ancak doğayla iyileşebileceğimizi ve var olabileceğimizi hatırlatmasını temenni ediyorum.”

Proje direktörü Müjde Unustası da şu bilgileri verdi: “Sanatın birleştirici gücü Türkiye’nin iki önemli sanat kurumunu ortak bir projede bir araya getiriyor. ‘Arkas Koleksiyonu’nda Doğa, Bahçeler, Düşler’ sergisi İzmir’den sonra Elgiz Müzesi’nde bu sefer İstanbullu sanat izleyicileri ile buluşuyor. Biz de Arkas Sanat Merkezi olarak ilk kez tamamıyla çağdaş sanata adanmış bir sergiye, ‘Elgiz Koleksiyonu’ndan Mitler ve Hayaller’e ev sahipliği

yapacağız. Elgiz Müzesi’nde Doğa Bahçeler Düşler’i gezen ziyaretçilerin Arkas Sanat Merkezi’nde Mitler ve Hayaller’i de görmelerini ve doğa üzerine bizleri düşünmeye davet eden bu iki sergiyi birlikte değerlendirmelerini diliyorum.”

Avrupalı ve Türk sanatçılardan 170 eser sergide

İstanbul’da Elgiz Müzesi’ndeki Arkas Koleksiyonu sergisi, Müjde Unustası direktörlüğünde ve Jean Luc Maeso küratörlüğünde sanatseverlerle buluşuyor. Sergide; Avrupalı ve Türk sanatçılardan 170 eser var. Rönesans’tan başlayıp 20. Yüzyıla kadar ulaşan eserler stilleri, teknikleri açısından farklılık gösterse de tamamı doğa ve bahçelerde birleşiyor.

Sergide Alfred Sisley, Maurice de Vlamick, Maurice Denis, John William Godward, John Atkinson Grimshaw, Alfred de Breanski gibi Avrupa resim sanatının önemli temsilcilerinin eserlerinin yanı sıra; Hoca Ali Rıza, İsmail Hakkı, Nazmi Ziya Güran ve Sami Yetik’in de aralarında bulunduğu önemli Türk ressamların peyzaj konulu eserleri yer alıyor.

Tabloların yanı sıra Jean-Baptiste Carpeaux ve Albert-Ernest Carrier-Belleuse gibi 19. Yüzyıl’ın önemli heykeltraşlarının eserleri de seçkiyi oluşturan parçalar arasında bulunuyor.

Pek çok farklı döneme ve üretim alanına ışık tutan sergide, 16. Yüzyıl Flaman duvar halılarının yanı sıra 19. Yüzyıl’a tarihlenen ve Osmanlı saray halıları geleneğini yansıtan Feshane ve Kumkapı halıları da yer alıyor.



Sergideki bir başka eser grubu da, cam objelerden oluşuyor. ‘Bahçe’ teması, Art Nouveau döneminin en önemli temsilcilerinden Emile Gallé ve Daum Nancy atölyelerinden çıkan cam eserlerde hayat buluyor. Alfred Sisley, John William Godward, Maurice de Vlaminck ve Peder Mork Monsted tabloları ile Emile Gallé mobilyaları ilk kez sergilenen eserler arasında yer alıyor.

Elgiz Koleksiyonu İzmir yolunda

Elgiz Koleksiyonu’ndan Billur Tansel’in küratörlüğünü yaptığı ve “Mitler ve Hayaller” temasıyla hazırlanan seçki de, 26 Mart’ta Arkas Sanat Merkezi’nde İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

Sergiye ilişkin olarak yapılan açıklamaya göre, pek çok açıdan zor günlerden geçen dünyadaki ekolojik kaygıları, serginin çıkış noktasını oluşturuyor. Felix Guattari’nin “ekozofi” kavramı üzerine kurgulanan sergi, kendini tekrar yaratma (autopiese) önerisiyle oluşumunu tamamlayacak.



Birbirini bütünleyen iki bölümden oluşan sergide ilk olarak “Mitler” bölümünde ekozofi kavramından ve katmanlarından yola çıkarak yapılan seçkide farklı kültürlerden gelen sanatçıların çeşitli ifade

biçimleriyle işaret ettiği ve bu kaygıların da hissedildiği eserler izlenebilecek. Serginin “Hayaller” bölümünde ise bu endişe verici gidişatın yönünü değiştirebilecek ve kaybedilen değerlere sahip çıkılabilecek alternatif bir dünyanın mümkün olduğu önerisi ortaya konulacak.

Seçkide eserlerine yer verilecek sanatçılar arasında Antonio Riello, Barbara Kruger, Burhan Doğançay, Cindy Sherman, Daniele Buetti, Darren Almond, David LaChappelle, David Tremlett, Ergin Çavuşoğlu, Fausto Gilberti, Flavio Favelli, Friederike Feldman, Hale Tenger, Hiroshi Sugito, Loris Cecchini, Mimmo Palladino, Murat Germen, Oleg Dou, Olivier Blanckart, Pan Yue, Paul Hodgson, Ömer Uluç, Robert Gligorov, Steinunn Thorarinsdottir, Xavier Veilhan bulunuyor.