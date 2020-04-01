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Arkadaşları ABD'den gelen Arto'yu tıraş edip eve öyle aldı: Haklı olarak korktular

01 Nisan 2020 14:12

Amerika-Türkiye arasında mekik dokuyan Arto, Koronavirüs salgını sonrası Türkiye’ye İngiltere ve Polonya aktarmalı gelmişti.

Hürriyet'ten Cenker Tezel imzalı habere göre, Arto “Türkiye’ye gelirken 3 ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından da beni tıraş edip evlerine aldılar” dedi.

Arkadaşlarının haklı olduğunu belirten şarkıcı, 14 gün evden çıkmadığını ve sağlıklı olduğunu söyledi:

“Ben olsam, ben de korkardım. Memleketimdeyim huzurluyum.”  

 

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