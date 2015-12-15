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Kültür-Sanat

Arkadaş Z. Özger Şiir Ödüllü Monica Papi’nin ilk şiir kitabı Râz çıktı

"Kendimi yıkmalardan geliyordum. Bir kamikaze gibi vurmalardan, bir haşhaş uçuşundan"

15 Aralık 2015 19:04

Ödüllü şair Monica Papi’nin ilk şiir kitabı “Râz” çıktı. Kitap, 2015 yılında Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü’ne değer görülen şiirlerden oluşuyor.

Mayıs Yayınları’ndan çıkan şiir kitabının kapak tasarımını Emre Senan, editörlüğünü Suat Çelebi üstlendi.

1984 İzmir doğumlu olan Monica Papi, Yeditepe Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yüksek lisansına devam eden Papi dijital medya sektöründe çalışıyor. Şair, çalışmalarını yayın kurulu üyesi olduğu ‘Şerhh’ dergisinde sürdürüyor. 

 

(Kitaptan)

 

Kendimi yıkmalardan geliyordum.

Bir kamikaze gibi vurmalardan, bir haşhaş uçuşundan,

göğe ait büyük bir kanatlı gibi

göğe kapatarak gövdemi

 

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