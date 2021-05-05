Arkadaş Z. Özger belgeseli 'Merhaba Canım' İstanbul Film Festivali'nde

Yönetmenliğini Ulaş Tosun'un üstlendiği ve şair Arkadaş Z. Özger'in izini sürdüğü 'Merhaba Canım' belgeseli, 40. İstanbul Film Festivali kapsamında 29, 30, 31 Mayıs'ta online gösterimle izleyicilere sunulacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen İstanbul Film Festivali 1 Nisan'da ilk çevrimiçi gösterimiyle filmonline.iksv.org'da başladı. Festival 29 Haziran'da sona erecek.

Ulaş Tosun'un yönetmeliğini, M. Kaan Karataş'ın yardımcı yönetmenliğini üstlendiği 'Merhaba Canım', festivalin Ulusal Belgesel Yarışması bölümünde yarışan filmler arasında. Bu bölümde yer alan dokuz filmi Serdar Kökçeoğlu, Martina Priessner ve Hasan Söylemez'den oluşan seçici kurul değerlendirecek.

"Merhaba Canım"

1973 yılında, henüz 25 yaşında hayatını kaybeden Özger'in hayatını, hayatına tanıklık eden kişilerin görüşleriyle ele alan belgesel, adını, şairin 1970 yılında Dost Dergisi'nde yayımlanan "Merhaba Canım" şiirinden alıyor.

Belgeselde Ahmet İnam, Akın Evren, Ali Özpalanlar, Cavit Kürnek, Deniz Ziya Temeltaş, Ertuğrul Kürkçü, Eşber Yağmurdereli, Halit Özboyacı, Hüseyin Peker, İsmet Tokgöz, Necla Zarakol, Mehmet Savaş Dizdar, Ramiz Bilgin, Raşit Önal, Sina Akyol, Suat Çelebi, Şadiye Çetin, Şükran Tekin ve Tuğrul Eryılmaz'ın anlatımlarına yer veriliyor.

"'Merhaba Canım', Arkadaş Z. Özger'in şiirleriyle, ailesinin, yoldaşlarının, 'dostlarının' anlatılarıyla, genç şairin hayatıyla etkileşen tavır ve olaylara sol resmi tarih söyleminin dışına çıkarak, ataerki ve ötekilik temas kurarak 'kayıp' bir portrenin izini sürer."

Belgeselin ilk fragmanı, 8 Ocak 2020'de, şairin doğum gününde yayımlanmıştı.