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Medya

Arka Sokaklar setinde kriz çıktı!

Set ekibinin 8 haftalık alacaklarının 3 hafta sonra ödeneceği belirtildi

25 Ekim 2021 09:58

Türkiye'nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'da adeta kriz yaşanıyor. Set çalışanları, yeni sezonda hiç ödeme alamadıkları gerekçesiyle sete çıkmama kararı aldı.

Medyaradar'ın özel haberine göre oyuncu, ışıkçı, kameraman, sanat birimi ve senaryo ekibi başta olmak üzere emekçilerin bugüne kadar para almadıkları ortaya çıktı. 24 Ağustos'ta sete çıkan Arka Sokaklar'da görev alan set işçilerinin sigortaları da 20 Ekim tarihinde yapıldı.

8 bölümün çekildiği, 6 bölümün ise yayınlandığı dizide yaşananlardan sonra ekip sete çıkmama kararı aldı.

Söz konusu karar yönetime bildirildi. Bu adımın ardından 8 haftalık alacakların üç hafta sonra yapılacağı açıklandı. 

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