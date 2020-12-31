Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik: “Oyunculukta çok parasız kalınır”ı yaşamadım, 15 senedir düzenli para kazanıyorum, memur gibiyim

Kanal D’nin dizisi “Arka Sokaklar” çocuk yaşta başlayan ve 15 sezondur devam eden dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, “Şu an 29 yaşındayım, hayatımda ne varsa bu dizi sayesinde. Birçok şeyi değiştirdi hayatımda. Dizideki rolümden memnunum, Zeliş’le bütünleştim artık” dedi.

Geyik, “Oyunculukta çok parasız kalınır’ derler. Ben onu da yaşamadım. 15 senedir düzenli para kazanıyorum, memur gibiyim” diye konuştu.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın sorularını yanıtlayan Yüsra Geyik’in cevapları şöyle:

Geleceğe dair hedefleriniz, planlarınız neler?

Son dönemde iş hayatım en büyük motivasyonum oldu. Mesleğim için elimden geleni yapıyorum. Bazen bazı şeyler için geç kaldığımı düşünüyorum. Gençken, o telaşla seni besleyecek şeyleri tam anlayamıyorsun. Ama zamanla nereden besleneceğini, mesleğinin ciddiyetini anlıyor, senelerin getirdiği olgunluğu elde ediyorsun. Sonra da planlar başlıyor. Senelerdir dizide oynuyorum, film çekememek gibi bir sıkıntım var zaman açısından. Çok güzel bir film çekmek isterim. Oyunculuğumu doyurabileceğim, festival yolculukları olan bağımsız bir film istiyorum.

Özellikle oynamak istediğiniz bir rol var mı?

Ben kendimi komediye çok yakıştırıyorum. Çok severim gülmeyi, gülmek için yaşıyorum diyebilirim.

Dünya salgınla mücadele ediyor. Pandemi sizi nasıl etkiledi?

Biz sete çok fazla ara vermedik. Sokaklarda kimse yok, bakkallar bile açılmazken biz çalışıyorduk. İş açısından pek etkilenmedik ama çok endişeliydik tabii. Bir dönem maskeyle oynadık. Sonra testler hayatımıza girdi, işler biraz daha kolaylaştı. Bu süreçte özel hayatımla ilgili de çok ciddi kararlar verdim. Hayata bakış açım değişti. “Ben nasıl vazgeçerim bundan” dediğim şeylerden bir günde vazgeçtiğim oldu. Ben son 4 senedir spiritüel konularda eğitim alıyorum. Bence yeni bir döngünün içine girmek durumunda kaldık...