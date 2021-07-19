"Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan diziye veda ediyor" iddiası

Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonunda Özgür Ozan 'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin yer almayacağı iddia edildi. Yapım ekibinin diziye yeni bir karakter katmak adına harekete geçtiği ve oyuncu İsmail Demirci ile görüşmelere başlandığı öne sürüldü.

Türk televizyon tarihinin en uzun süredir yayında olan dizisi Arka Sokaklar'ın sezon finali yapması ile beraber oyuncular diziden ayrılmaya başladı.

'Sondakika.com' sitesinin haberine göre; dizinin karakterlerinden Hüsnü Çoban'ın çocuklarını canlandıran isimlerle beraber sezon finalinde diziden tamamen ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak ve yeni sezona iddialı girmek için yapım ekibi çalışmalara başladı.

Hüsnü Çoban'ı canlandıran Özgür Ozan'ın yerini oyuncu İsmail Demirci ile doldurmayı planlayan yapım ekibinin Demirci ile görüşmeleri kısa sürede neticelendirmesi bekleniyor.