Arka Sokaklar'da 15 sezondur oynayan iki karakter diziye veda edecek

Arka Sokaklar'da "Tekin" karakterini canlandıran Onur Bay ve 'Zeliş'i oynayan Yüsra Geyik sezon finali öncesinde izleyicilere veda edecek.

Kanal D'nin 15 yıldır izleyiciyle buluşan Erler Film imzalı Türkiye televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'dan iki oyuncu birden ayrılıyor.



Dizinin 'Tekin’i Onur Bay ve 'Zeliş' karakterini canlandıran Yüsra Geyik sezon finali öncesinde izleyicilere veda edecek.

Onur Bay ve Yüsra Geyik, 15 yıldır dizide rol alıyordu.

Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı dizide önümüzdeki hafta sezon finali yapacak.