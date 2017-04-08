Arjantinlilerin hükümete tepkisi büyüyor

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de aylardır devam eden protesto gösterilerinin dozu giderek artıyor.

Diagnostico Politico adlı siyasi danışmanlık şirketinin verilerine göre, ülkede sadece geçen Şubat ayında 518 gösteri düzenlendi. Protestoların nedeni ise ekonomideki kötü gidiş. Bir yıldır ekonomik durgunluğunu hâkim olduğu Arjantin’de, aynı süre içinde hayat pahalılığı yüzde 40 arttı. Reel ücretlerin gerilemesi nedeniyle Devlet Başkanı Mauricio Macri’nin aldığı önlemler halkın cebine henüz doğrudan yansımadı.

"Hükümet düşebilir"

Hamburg merkezli GIGA Enstitüsü’nün Güney Amerika uzmanı Mariana Llanos, yakın geçmişte Arjantin’de sosyal sorunlar nedeniyle yapılan kitlesel protestoların genelde hükümetin düşmesiyle sonuçlandığını hatırlatıyor ve tarihin tekerrür edebileceğini söylüyor.

6 Nisan Perşembe günü için sendikaların yaptığı genel grev çağrısı, Devlet Başkanı Mauricio Macri taraftarlarını da harekete geçirdi. Geçen cumartesi günü düzenlenen geniş katılımlı hükümete destek gösterilerinden cesaret alan yönetim, az da olsa güç ve moral depoladı. Dresdner Bank Latin Amerika’nın eski ekonomistlerinden Heinz Mewes, "Halkın bir bölümü, hükümetin doğru yolda olduğunu anlamış görünüyor. Bu umut verici bir gelişme" değerlendirmesini yapıyor.

Karşıtların oranı yüzde 44,2'ye yükseldi

Management&Fit adlı danışmanlık şirketinin yaptığı son araştırmaya göre, Mauricio Macri’nin popülaritesi giderek azalıyor. Geçtiğimiz Mart ayında açıklanan verilere göre, Devlet Başkanı’nı destekleyenlerin oranı yüzde 40,2 seviyesinde. Karşıtlarının oranı ise yüzde 44,2’ye yükselmiş durumda. Halkın yüzde 48,3’ü ise ülke ekonomisinin geleceğini olumsuz görüyor.

Alman ekonomist Heinz Mewes'e göre, ekonomideki kötü gidişatın ana sorumlusu mevcut hükümet değil. Meves, devlet başkanının aldığı önlemlerin mâkul ve gerekli olduğunu düşünüyor. Bu önlemlerin henüz halkın cüzdanına yansımaması nedeniyle protestoların normal olduğunu kaydeden Mewes, şu tespiti yapıyor: Bu yılın Ekim ayında parlamento seçimleri yapılacak. Bu nedenle sendikalar, sosyal alanda daha fazla iyileştirme yapması için hükümete baskı yapmaya çalışıyor. Ancak böyle bir düzenleme için koşullar kesinlikle uygun değil.”

Öğretmenler haftalardır grevde

Toplumsal memnuniyetsizlik hemen her alanda kendini gösteriyor. Örneğin daha fazla maaş ve daha iyi çalışma koşulları talep eden taşradaki öğretmenler, haftalardır grevde. Hükümet, uzlaşma yerine sertlik yanlısı bir tutum sergileyince, milyonlarca öğrenci uzun süredir okula gidemiyor.

Hükümeti zorlu bir sürecin beklediğini belirten ekonomist Heinz Mewes, önceliğin büyümeye ivme kazandırmak ve enflasyonu düşürmek olarak belirlenmesi gerektiğinin altını çiziyor ve ekliyor: Yine de geniş çaplı ekonomik önlemlerin bu kadar kısa bir sürede hayata geçirilmesi takdire şayan. Tüm olumsuzluklara rağmen, uluslararası piyasalarda Arjantin’in ekonomik itibarı, birkaç ay öncesine göre artmış durumda.