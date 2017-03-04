Arjantin'de maaşını alamayan futbolcular greve gitti

Arjantin liglerinde maaşlarını alamayan futbolcular greve çıktı. Grev nedeniyle dün oynanması planlanan 1. ve 2. lig maçları ertelendi. Greve öncülük eden Arjantin Futbolcular Birliği, futbolculara gereken ödemelerin yapılmaması halinde grevin devam edeceğini bildirdi.

Uzun süredir maaşlarını alamayan Arjantinli futbolcular, lig maçlarına çıkmayarak greve başladı.

Ülke futbolunda, uzun süredir devam eden ekonomik kriz nedeniyle maaşlarını alamaması nedeniyle futbolcular greve çıkma kararı almışlardı. Bu karar doğrultusunda futbolcular, dün oynanması planlanan Arjantin'in 1. ve 2. lig maçlarına çıkmadı.

Greve öncülük eden Arjantin Futbolcular Birliği (FAA), futbolculara gereken ödemelerin yapılmaması halinde grevin devam edeceğini bildirdi.

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) sessizliğini korurken, lig maçlarının oynanacağı tarih ise henüz kesinleşmedi.

Ne olmuştu?

Yayıncı kuruluşun 2009 yılında ekonomik olarak zarara uğramasızor ve ülke futbolundaki şiddet olaylarının artması gerekçeleriyle Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ile hükümet arasında imzalanan Futbol Para Todos (Herkes İçin Futbol) anlaşmasının ardından futbol maçları şifresiz yayınlanmıştı. AFA bu sezon hükümete 25,21 milyon dolar karşılığında liglerin yayın hakkını satmıştı. Hükümet ise paranın belli bir oranını verebilirken, kalan kısmın sezon sonunda dağıtılacağını belirtmişti.

FAA Başkanı Sergio Marchi geçen ay yaptığı açıklamada, oyuncuların yaklaşık 4 aydır maaşını alamadığı ve grev hazırlığında olduğunu ifade etmişti. Bunun üzerine hükümet yetkilileri, televizyon hakları için federasyona geçen hafta 22,7 milyon dolar ödeyeceğini açıklamıştı. Marchi ise bu miktarın kulüplerin futbolculara borçlarını ödemesi için yeterli olmadığını ifade etmişti.