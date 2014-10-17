Arjantin'in ilk uydusu fırlatıldı



Arianespace şirketinden yapılan açıklamaya göre, Ariane füzesi 220'nci defadır başarıyla fırlatıldı. Füze, dünya yörüngesine toplam 9 bin 300 kilo ağırlığındaki iki uydu taşıdı.

Bunlardan biri, Arjantin'de geliştirilen Arsat-1'di. Arsat-1 Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay'a hizmet verecek. Uydu üzerinden telefon, internet ve diğer telekomünikasyon iletişimi sağlanacak, TV yayınları aktarılacak. Arjantin Başbakanı Jorge Capitanich, uydunun yörüngeye ulaşmasını, "Arjantin için tarihi bir gün" ifadesiyle değerlendirdi.

Ariane 5 füzesiyle yörüngeye taşınan diğer uydu "Intelsat 30" da Latin Amerika TV eğlence programlarının genişletilmesini sağlayacak.

Ağırlıkla Ariane füzelerinin fırlatıldığı Kourou Üssü'nden zaman zaman Soyuz füzeleri de uzaya gönderiliyor. 1979'dan beri toplam 220 Ariane füzesi fırlatıldı. Kargo roketi ailesinin en yeni üyesi olan, yaklaşık 50 metre boyundaki "Ariane 5" ise şimdiye kadar 76 kez fırlatıldı.