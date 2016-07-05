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Yaşam
BBC Türkçe

Arjantin’de yaşayan son kutup ayısı öldü

Arjantin’in tek kutup ayısı Arturo, 30 yaşında kan dolaşımı yetersizliğiden hayatını kaybetti. Ayının sıcak Arjantin ikliminden Kanada'ya transfer edilmesi için kampanya yürütülmüştü.

05 Temmuz 2016 18:39

Arjantin’in tek kutup ayısı Arturo, 30 yaşında kan dolaşımı yetersizliğiden hayatını kaybetti.

Arturo, doğal yaşamına daha uygun bir iklimi olan Kanada’ya transfer edilmesi için iki yıl önce başlatılan imza kampasıyla tüm dünyanın ilgisini çekmişti.

Fakat Mendoza Hayvanat Bahçesi, Arturo’nun bu transfer için çok yaşlı olduğu gerekçe göstererek reddetmişti.

Arturo’nun partneri Pelusa ise 2012 yılında kanserden ölmüş, hayvanat bahçesi yetkilileri bu olaydan sonra Arturo’da depresyon belirtilerinin başladığını söylemişti.

Yetklilier, Arturo’nun ilerlemiş yaşından dolayı görme yetisini kaybetmeye başladığını, sağ gözünün de kör olduğunu ve koku alma duyularında da azalma yaşadığını söyledi.

Kutup ayıları doğal ortamlarında 15 ila 18 yıl yaşıyor. Hayvanat bahçelerindeki kutup ayılarının ömrüyse daha uzun oluyor.

En uzun yaşayan kutup ayısı ise 1991 yılında 43 yaşında ABD'deki bir hayvanat bahçesinde ölen Doris adlı ayıydı.

Arturo, ölmeden önceki son birkaç gününde iştahı azalmış ve ciddi oranda kilo kaybetmişti.

Arjantin basını Arturo’nun bütün yaşamını hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Mendoza hayvanat bahçesinde geçirdiğine işaret ediyor.

Greenpeace’in de aralarında bulunduğu çevre koruma gönüllüleri bu iklim koşullarında bir kutup ayısının yaşamasının riskli olacağı uyarılarını yapmış ve Arturo’yu Arjantinden nakletmek için girişimler başlamıştı.

Fakat yetkililer Arturo’nun hayvanat bahçesindeki bakıcısına çok alışmış olduğunu gerekçe gösterek, kutup ayısının başka bir yere transferini kabul etmemişti.

Arturo, 2012 yılında Buenos Aries’deki sıcak hava dalgası sırasında ölen Winner isimli kutup ayısından sonra, Arjantin’de yaşayan tek kutup ayısı olarak biliniyordu.

Mendoza Hayvanat Bahçesi, Aralık ve Mayıs ayları arasında 60’ın üzerinde hayvanın ölmesinin ardından geçen ay ziyarete kapatılmıştı.

Hayvanat bahçesi yetkilileri bu ölümlerin nedenini bakteri salgını ve hayvan sayısındaki aşırı artış olarak açıklamıştı.

Yetkililer haynavat bahçesini ekoloji parkına çevirmek istediklerini söylüyor.

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